Gatto Snowshoe | carattere e allevamenti

ideegreen

(Di mercoledì 17 ottobre 2018), dagli Stati Uniti come in molti altri casi, arriva anche questa bella razza, simile al Siamese ma ben riconoscibile. E’ dipiuttosto diverso, molto più accomodante, e anche a prima vista si capisce subito che si è di fronte ad un felino non di quella razza. Ilè meno snello e ha delle macchie bianche, di solito posizionate sulle zampe o sulla parte bassa degli arti. Non è quindi un caso che questosi chiami “”, indossa scarpe bianche tutti i giorni. (altro…)Idee Green.