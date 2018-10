Gasdotto Tap | ecco perché alla fine si farà

Gasdotto Tap - comitati del ‘no’ traditi dal M5S : “Errori nelle autorizzazioni - si blocchi” : I 'No Tap' si sentono dimenticati dal M5S. La ministra per il Sud Barbara Lezzi ha spiegato che interrompere la realizzazione dell'opera adesso avrebbe costi troppo elevati. Atteso per domani il parere finale del ministero dell'Ambiente sul cantiere del Gasdotto in Salento.Continua a leggere

No TAP - cosa significa : il Gasdotto tra Azerbaigian e Puglia e il movimento di protesta - : Lungo 878 km, porterà ogni anno in Europa 10 miliardi di metri cubi di gas. Attraverserà Turchia, Grecia, Albania e Italia. Mentre lo stop alla costruzione sembra sempre più improbabile, le ...

Il governo scopre che rinunciare al Tap costa troppo. Il Gasdotto si farà : Spiega Barbara Lezzi, ministra per il Sud del governo gialloverde: "Nelle prossime 24-36 ore prenderemo una decisione, ma il sentiero è molto stretto. Resta un'opera non strategica scelta da un altro governo e agevolata da un altro governo. Abbiamo fatto adesso questa analisi dei costi dall'interno dei ministeri. Questi costi il Paese non può permetterseli e noi non ce la sentiamo di addossarli sui cittadini. ...

Gasdotto Tap - tutto pronto : M5S cede. La ministra Lezzi : 'Fermarlo costerebbe troppo' : ROMA Dopo l'Ilva, la Tap. Mesi di contorsioni, stop and go, ricorsi e manifestazioni, non sembrano riuscire a fermare il cantiere del Gasdotto che, dopo la stagione estiva, è sul punto di riaprire. ...

Gasdotto Tap - dietrofront non più percorribile per alto costo recesso : Il Gasdotto TAP va fatto e non c'è modo di tornare indietro , nonostante la contrarietà del Movimento 5 Stelle alla realizzazione dell'opera , deputata a portare il gas dal Caucaso fino in Puglia ...

No TAP - decisione sul Gasdotto vicina. Lezzi : 'Uno stop avrebbe costi troppo alti' - : L'esecutivo è vicino a una decisione sulla sorte del gasdotto. Appare comunque improbabile che si vadano a fermare i lavori per via dei costi elevati che ciò comporterebbe. Ieri, 15 ottobre, l'...

36 ore per decidere sul Gasdotto Tap il governo prende tempo ma avverte troppo costoso fermare il progetto : Per il ministro del sud Lezzi il sentiero ad un possibile stop appare molto stretto. 'Non arretreremo di un passo' promettono i movimenti No Tap -

Gasdotto - l'ira del Salento sui grillini : "Il Tap parte - si dimettano" : 'Sono dei pezzi di..., si devono verg ognare, si devono dimettereee!'. Il ragazzo con la maglietta 'No Tap né qui né altrove' non aggiunge altro alla sua stringata dichiarazione politica, men che meno ...

Tap - Conte convoca M5s per la decisione finale. I movimenti contro il Gasdotto : “Se non c’è stop - dimettetevi” : Il giorno della chiarezza sul gasdotto Tap è arrivato e porta in grembo una bufera, in ogni caso: il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha convocato per oggi pomeriggio i rappresentanti istituzionali pugliesi del M5s e il sindaco di Melendugno (Lecce), Marco Potì. Dopo il Consiglio dei Ministri sulla manovra, intorno alle 19, a Palazzo Chigi verrà comunicata la posizione ufficiale del governo sul metanodotto in costruzione nel Salento. In ...

Gasdotto Tap - proseguono i lavori in Salento. Consiglieri M5S protestano da Conte : Braccio di ferro tra Lega e M5S sula questione del Gasdotto Tap: mentre in Puglia va avanti la realizzazione dell'opera i Consiglieri pugliesi in protesta saranno ricevuti dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Alla riunione sarà presente anche la ministra per il Sud Barbara Lezzi e il sindaco di Melendugno Marco Potì.Continua a leggere

Gasdotto - i No Tap protestano : "Governo di traditori : abbiamo creduto in voi - ora dimettetevi" : Duro comunicato contro la ripresa dei lavori. Il sindaco di Melendugno spera ancora in un intervento di Conte: "Ci sono ancora troppe questioni aperte, sarebbe utile bloccare i lavori fino a quando tanti interrogativi non saranno chiariti"

Parlamentari M5s alla procura di Lecce : "Sequestrate il Gasdotto Tap" : Alcuni Parlamentari 5 Stelle hanno chiesto alla procura di Lecce il sequestro del Tap, il gasdotto in costruzione che dovrà portare in Europa il gas dalla regione del mar Caspio. Lo hanno fatto a ridosso della ripresa dei lavori di un'opera molto controversa. "Sulla base della mancata ottemperanza di varie prescrizioni poste a base dei relativi decreti attuativi, questa mattina, assistiti dall'avvocato Gaetano Filograno, abbiamo ...

Tap - incendio nei pressi del cantiere del Gasdotto a Melendugno : si indaga sulle cause : LECCE - Un vasto incendio ha divorato, nella serata dell'11 settembre, diversi ettari di canneto e pineta in località San Basilio di Melendugno, nei pressi del cantiere per la realizzazione del ...

Barbara Lezzi - pace con Emiliano : "Puglia non rischia fondi Ue"/ Governo - frizioni con Conte su Gasdotto Tap? : Barbara Lezzi, pace con Emiliano: "Puglia non rischia fondi Ue". Ultime notizie Governo, frizioni con Conte su gasdotto Tap? Ecco le parole del ministro per il Sud(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 19:40:00 GMT)