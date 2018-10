Gandini | «Io in Figc? Sarei felice di essere utile»

FIGC - Gandini si propone per un ruolo dirigenziale : Il dirigente Umberto Gandini potrebbe fare al caso della FIGC data la sua esperienza internazionale “Io in FIGC? Al momento mi piacerebbe ragionare su questi 25 anni e rinfrescarmi un po’ la mente. Ma sono uno dei pochi dirigenti italiani che ha una conoscenza del calcio internazionale, pertanto sarei felice di essere utile“. Lo dice Umberto Gandini, ex amministratore delegato della Roma, ai microfoni di Radio Sportiva. ...