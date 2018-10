Furto con scasso all' agenzia di scommesse di Ragusa

Furto Natività di Caravaggio - Vaticano scende in campo/ “Ricerche internazionali” : lunedì incontro tra esperti : Furto Natività di Caravaggio, Vaticano scende in campo: “Ricerche internazionali”. lunedì incontro tra esperti per sostenere le istituzioni che si stanno occupando del caso(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 17:59:00 GMT)

Il Furto della Natività di Caravaggio e la mafia - un incontro vaticano : 'La Natività di Caravaggio - si legge nella nota vaticana - è il quadro più ricercato al mondo: per questo è nella FBI Top Ten Art Crimes , ed è un formidabile simbolo e patrimonio dell'umanità, che ...

Ikea - in prigione per quattro barattoli : ecco perché una ragazza e suo padre hanno passato 24 ore in cella con l’accusa di “Furto organizzato” : “Fate attenzione alle casse self-service, passate bene i vostri articoli e non dimenticate che potete andare in prigione per dei barattoli”. È questa la “morale della favola” che una ragazza francese, Émilie Guzzo, ha tratto dall’assurda disavventura che ha vissuto assieme al padre. A raccontare questa storia che ha dell’incredibile è stata su Twitter la stessa Émilie: “Lunedì scorso sono andata all’Ikea con mio padre per comprare dei barattoli ...

Bergamo : tentano Furto in casa ma vengono riconosciute - 2 arresti (2) : (AdnKronos) - A quel punto, un uomo è intervenuto spiegando ai poliziotti di aver riconosciuto le due perché le aveva viste mentre tentavano di forzare la porta dell'appartamento dei suoi vicini, al secondo piano di una palazzina in via San Bernardino, fornendo anche la descrizione degli attrezzi us

Bergamo : tentano Furto in casa ma vengono riconosciute - 2 arresti : Milano, 10 ott. (AdnKronos) - Hanno tentato di forzare la porta di un appartamento, ma il proprietario, che era dentro casa, le ha viste e ha chiamato la polizia locale che le ha arrestate. E' accaduto a Bergamo a due ragazze di 20 e 24 anni. Le due, una nata a Torino e residente a Rovigo, l'altra d

PONTREMOLI - FUCILATA A CASELLANTE : ARRESTATO 37ENNE/ Ultime notizie : contestato anche uno scippo e un Furto : E' successo a PONTREMOLI: un uomo ha sparato al CASELLANTE dell'autostrada ed è scappato. E' partita la caccia all'uomo in tutta la provincia di Massa Carrara.(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 18:09:00 GMT)

Beccate dai condòmini mentre tentano il Furto : in manette due nomadi minorenni : Si sono aggirate in modo sospetto nei pressi di uno stabile di Treviso, così da studiarlo al meglio per mettere a segno un furto. Ma la loro presenza non è passata inosservata agli occhi di un passante, che insospettito dalle due nomadi ha contattato le forze dell"ordine.Una chiamata provvidenziale, visto che le due malviventi - entrambe minorenni - avevano appena cercato di scassinare la porta di una casa per ripulirla per bene, fortunatamente ...

Milano - Furto di 25 carpe e un’anatra : 5 condanne con pena sospesa : Un furto è un furto. Ma sarebbe curioso sapere, in questo caso, che fine ha fatto la refurtiva. A oltre quattro anni di distanza dai fatti, cinque romeni sono stati condannati stamani a 2 mesi e 10 giorni dal Tribunale di Milano per furto per aver portato via da un laghetto di un’associazione sportiva 25 carpe e un’anatra. La sentenza è stata emessa dalla III sezione penale. In particolare, stando all’imputazione formulata dalla Procura di ...

Furto di carpe nel laghetto di Rho : cinque condanne a Milano : Via 25 pesci e anche un'anatra. Due mesi e 10 giorni di carcere (pena sospesa) per un gruppo di romeni che depredò l'associazione sportiva Lo Storione di Rho

Accusata di Furto di energia - ma il contatore era già manomesso : CRONACA - Un furto di energia per un valore pari a 3.894 euro. E' l'accusa a cui è stato chiamata a rispondere una donna, Livia Favata che, tra il 2014 e il 2015 occupò un appartamento dell'Atc di via ...

Massacrato per il Furto del Rolex : morto imprenditore 77enne/ Pisa - fu trovato con il cranio fracassato : Massacrato per il furto del Rolex: imprenditore 77enne, Loreno Martini, è morto dopo 11 giorni di agonia. Gravissime le ferite riportate a causa dell'aggressione.(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 14:14:00 GMT)

SCONTI SUI PRESERVATIVI - IN ARRIVO LEGGE PER INCENTIVARNE L'USO/ Tentato Furto da distributori nel reggiano : SCONTI sui PRESERVATIVI, in ARRIVO LEGGE per INCENTIVARNE L'USO. La proposta del M5s è di portare l'Iva dal 22% al 10% per abbassare il costo dei profilattici. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 13:12:00 GMT)

Furto in casa a Castiglione via con oro e tre borse : Furto in casa a Castiglione delle Stiviere: via con oro e tre borse. Il Furto I militari della locale Stazione Carabinieri sono sulle tracce di una banda di ladri che ha messo a segno un Furto in un'...

Al Bano - Furto a Cellino San Marco/ Ladri in casa : “E’ opera di più persone!” - amare confidenze (Pomeriggio 5) : Al Bano è deluso dalla sua terra. Da Barbara d’Urso, durante il nuovo appuntamento di Pomeriggio 5, si è parlato del celebre artista pugliese, recentemente derubato.(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 18:22:00 GMT)