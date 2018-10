Ftse Mib future in netto rialzo martedi'

Piazza Affari brillante - mercati ottimisti su manovra. Ftse Mib +2 - 23% : In Germania e' stato reso noto che l'indice Zew, che misura la fiducia degli investitori istituzionali in merito alle aspettative sull'economia del paese tedesco, è in calo anche nel mese di ottobre. ...

Analisi Tecnica : Future Ftse Mib del 16/10/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Migliora l'andamento del derivato italiano , che si attesta a 19.550, con un aumento dell'1,55%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso ...

Andamento Future Ftse Mib del 16/10/2018 - ore 15.40 : Molto positiva la giornata per il FIB , che sorpassa il derivato di Francoforte in lieve salita, con un guadagno di 50,5 punti, dopo la chiusura di ieri a quota 12.382,5. Intanto il Future sul FTSE ...

Analisi Tecnica : Future Ftse Mib del 15/10/2018 : Chiusura del 15 ottobre Controllato progresso per il derivato italiano , che chiude in salita dello 0,23%. Analizzando lo scenario del Future sul FTSE MIB si evidenzia un ampliamento della fase ...

Piazza Affari apre in calo : l'indice Ftse Mib perde lo 0 - 2% : Apertura in lieve calo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il primo indice Ftse Mib segna una flessione dello 0,2% a 19.218 punti, in linea con i principali listini europei: Parigi cede lo 0,02%, ...