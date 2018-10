Fratelli uccisi per uno scambio di persona | Preso uno degli assassini

Travolti e uccisi dall'acqua Stefania e il figlio di 7 anni - il Fratellino disperso. Nell'auto restano solo gli zainetti : C'è ancora lo zainetto di uno dei due bambini Nell'auto di Stefania Signore, la donna morta insieme al figlio di 7 anni vicino a Lamezia Terme, in Calabria. Sul sedile posteriore c'è il seggiolino dell'altro bambino, di soli due anni. Era anche lui con la mamma e il fratellino a bordo dell'auto quando il mezzo è stato travolto dall'acqua che si era raccolta in un canale di scolo e che, a causa il maltempo che nelle ultime ...