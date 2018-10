Francia | sale a 14 morti bilancio alluvioni sud

Alluvioni record in Francia : sale a 14 il bilancio delle vittime : Si è aggravato il bilancio delle devastanti Alluvioni nell’Aude, nel sud della Francia: 14 persone hanno perso la vita, secondo quanto reso noto dalla Prefettura. La 14ª vittima, finora considerata dispersa, è stata ritrovata a Villalier. Sei persone sono morte a Trebes, tre a Villegailhenc, due a Villalier, una a Villardonnel, una a Carcassonne e una a Saint-Couat d’Aude. Una persona è ancora dispersa. L'articolo Alluvioni record in ...

Francia taglia tasse - deficit/pil sale al 2 - 8%. Di Maio : facciamolo anche noi : Lo ha deciso il governo francese, con l'obbiettivo di dare impulso all'economia e creare più posti di lavoro. Si tratta in tutto di 24,8 miliardi di euro. Nel dettaglio, le tasse sulle famiglie ...

Ranking FIFA (20 settembre) : Francia e Belgio al comando - prima volta insieme! L’Italia risale al 20° posto : Belgio e Francia condividono il primo posto nel Ranking FIFA, la classifica mondiale riservata alle Nazionali di calcio. Per la prima volta nella storia, al comando ci sono due formazioni: i Campioni del Mondo sono stati agguantati da Red Dragons a quota 1729 punti. I Galletti hanno conquistato tre punti rispetto all’ultimo aggiornamento del Ranking mentre i loro rivali ne hanno guadagnati sei ed ecco l’aggancio in vetta. Decisamente ...

Reddito universale in Francia : il sussidio ai più poveri dal 2020 : Il presidente francese Emmanuel Macron (foto: OFFICIAL LEWEB PHOTOS) Un Reddito universale per i cittadini francesi più poveri. Lo ha annunciato oggi il presidente francese Emmanuel Macron. Durante la presentazione del piano contro la povertà varato dal governo d’Oltralpe, il primo inquilino dell’Eliseo ha anticipo il varo di “una legge nel 2020” che istituirà un “Reddito universale di attività“. Obiettivo ...

