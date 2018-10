Francia | perquisita la sede de La France Insoumise Mélenchon si scaglia contro gli

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) “La Republique c’est moi!“. Circola inun video, girato dal giornalista di Liberation Rachid Laïreche, in cui Jean-Lucsi mostra infuriato con gli agenti di polizia che martedì hanno perquisito ladel suo partito in rue Dunkerque, a Parigi, vicino la gare du Nord. “Non toccatemi, sono un parlamentare”, grida il leader de La, faccia a faccia con un poliziotto che fa la guardia all’entrata. “Con che autorità mi impedite di entrare negli uffici del mio partito? Io sono la Repubblica, sono un parlamentare. Sapete a chi state parlando? Sapete chi sono? Non rappresento nulla per voi? Non siamo teppisti né banditi. Siete la polizia repubblicana o una banda? Sfondate la porta, compagni!”, ha infine incoraggiato la quindicina di persone presenti, molti dei quali parlamentari del suo gruppo che indossavano la ...