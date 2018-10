Francia-Germania | visibile in tv su Canale 5 e in streaming su MediasetPlay

Blastingnews

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Questa sera alle ore 20:45 si disputera' il big match di Nations League VIDEO. Il match si giochera' allo Stade de France. Le due nazionali si sono affrontate un mesetto fa in, in occasione della gara di andata, che terminò 0-0. I Campioni del Mondo partono con il favore dei pronostici ma i tedeschi hanno dimostrato di sapersela giocare alla pari. Ladovra' cercare a tutti i costi la vittoria per non retrocedere in lega B. Le probabili formazioni delle due nazionali Il CT francese, Didier Deschamps, contro i tedeschi potrebbe optare per il modulo 4-3-3. In porta verra' schierato titolare Hugo Lloris. In difesa i due centrali Presnel Kimpembe e Varane dovrebbero far coppia con Benjamin Pavard e Lucas Hernandez. A centrocampo, invece, dovrebbero partire titolari N'Golo Kanté, Paul Pogba, Blaise Matuidi con Kylian Mbappé Antoine Griezmann che ...