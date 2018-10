Francesca Fialdini si racconta a “Chi” | “Io raccomandata? Ci rido su”!

Tiberio Timperi bacia sulla bocca Francesca Fialdini in diretta/ Foto : archiviata lite su esame da giornalista : Tiberio Timperi bacia Francesca Fialdini a La Vita in diretta! Colpo di scena in chiusura della nuova puntata: il conduttore spiazza la collega con un bacio sulle labbra(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 00:21:00 GMT)

La Vita in Diretta - Tiberio Timperi e il bacio a sorpresa a Francesca Fialdini che sorprende tutti : Finale a sorpresa a La Vita in Diretta. Alla fine della puntata Tiberio Timperi ha baciato con impeto la collega Francesca Fialdini. È successo martedì 16 ottobre, quando al termine della trasmissione,...

La vita in diretta - Tiberio Timperi fuori controllo con Francesca Fialdini : il clamoroso bacio in tv : A La vita in diretta, Tiberio Timperi ha spazzato via tutte le voci sul pessimo rapporto con la collega Francesca Fialdini in un solo gesto. Alla fine della puntata, nel programma si rievocava il ...

Tiberio Timperi bacia Francesca Fialdini : finale a sorpresa alla Vita in Diretta : Bacio a sorpresa a La Vita in Diretta: Tiberio Timperi ha baciato con impeto la collega Francesca Fialdini . È successo oggi al termine della puntata in uno spazio dedicato ai fotoromanzi: Timperi e ...

Tiberio Timperi - bacio a sorpresa a Francesca Fialdini a L : bacio a sorpresa a La Vita in Diretta: Tiberio Timperi ha baciato con impeto la collega Francesca Fialdini. È successo oggi al termine della puntata in uno spazio dedicato ai fotoromanzi: Timperi e la ...

Tiberio Timperi bacia Francesca Fialdini a La Vita in Diretta / Foto - dal fotoromanzo con la Capua alla realtà : Tiberio Timperi bacia Francesca Fialdini a La Vita in Diretta! Colpo di scena in chiusura della nuova puntata: il conduttore spiazza la collega con un bacio sulle labbra(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 19:24:00 GMT)

La Vita in Diretta - Tiberio Timperi prova a chiarire : “Tensioni tra me e Francesca Fialdini? Forse a qualcuno dà fastidio che il programma va bene” : Dopo più di un mese dal debutto della nuova Vita in Diretta il rapporto tra Francesca Fialdini e la new entry Tiberio Timperi continua a suscitare interesse. Tra fuorionda, frecciatine e retroscena l’argomento è tornato di moda. “Il copione fa schifo” aveva sbottato lei, “Hai preso 29 all’esame perché eri raccomandata?”, aveva colpito lui. Dagospia ha raccontato di un clima teso dietro le quinte, altre testate ...

Francesca Fialdini E TIBERIO TIMPERI - PACE FATTA/ Video - gaffe dell’inviata : attraversa la strada con il rosso : FRANCESCA FIALDINI e TIBERIO TIMPERI hanno definitivamente spazzato via le critiche. I due conduttori de La Vita in Diretta, hanno aperto la stagione "litigando"? Ora è arrivata la PACE!(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 19:45:00 GMT)

Francesca Fialdini e Tiberio Timperi - pace fatta/ Video - la coppia TV mette fine alle polemiche : ecco come : Francesca Fialdini e Tiberio Timperi hanno definitivamente spazzato via le critiche. I due conduttori de La Vita in Diretta, hanno aperto la stagione "litigando"? Ora è arrivata la pace!(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 18:09:00 GMT)

Tiberio Timperi : 'Con Francesca Fialdini mai una lite - forse diamo fastidio' : Tiberio Timperi e Francesca Fialdini alla Vita in Diretta assicurano in avvio di puntata di non aver mai avuto alcun dissidio, che non è vero che litighino spesso o che, come è stato scritto da più ...

Tiberio Timperi e Francesca Fialdini stupiscono tutti. L'annuncio in diretta Tv - IL VIDEO : Scoppia la pace tra Tiberio Timperi e Francesca Fialdini alla Vita in diretta . Anzi, i due - proprio in avvia di puntata - assicurano davanti alle telecamere di non aver mai avuto alcun dissidio, che ...

TIBERIO TIMPERI E Francesca FIALDINI/ “Cari siti - su cosa abbiamo litigato? Fateci sapere..” (Vita in Diretta) : TIBERIO TIMPERI e FRANCESCA FIALDINI: “Tensioni e liti? Forse dà fastidio il successo de La Vita in Diretta”. I due conduttori smentiscono le voci su presunte frizioni tra loro(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 19:13:00 GMT)

Tiberio Timperi e Francesca Fialdini/ “Tensioni e liti? Forse dà fastidio il successo de La Vita in Diretta” : Tiberio Timperi e Francesca Fialdini: “Tensioni e liti? Forse dà fastidio il successo de La Vita in Diretta”. I due conduttori smentiscono le voci su presunte frizioni tra loro(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 17:05:00 GMT)

La vita in diretta - Dago-bomba su Francesca Fialdini e Tiberio Timperi : 'Minimi termini' - chi rischia : 'Ridotto ai minimi termini'. Così Dagospia definisce il rapporto tra Francesca Fialdini e Tiberio Timperi , la nuova coppia di conduttori della vita in diretta , storico programma di Raiuno . Insieme ...