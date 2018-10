Forze Armate | concorsi truccati | arrestato ex generale

Le Forze Armate di 8-Bit Armies hanno occupato PS4 e Xbox One : Il battaglione 8-Bit ha conquistato PlayStation 4 e Xbox One! Il coloratissimo gioco RTS 8-Bit Armies è ora disponibile in tutto il mondo, sia in formato fisico che digitale. 8-Bit Armies è un RTS innovativo, con un tema militare moderno, facile da imparare e giocare su console. Di recente, SOEDESCO ha anche annunciato una speciale Limited Edition di 8-Bit Armies, che sarà disponibile nei negozi a partire dal ...