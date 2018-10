Fortnite sarà disponibile su PS5 e Xbox Scarlett | sfrutterà l' Unreal Engine 5

Fortnite : l'aggiornamento 6.10 sarà disponibile dal 16 ottobre : Buone notizie per tutti i giocatori di Fortnite, da domani sarà infatti disponibile il nuovo aggiornamento 6.10 per il popolare battle royale.Come riporta Fortnite Intel, qualche ora fa Epic Games ha annunciato su Twitter che la nuova patch sarà disponibile da domani 16 ottobre. Come vi abbiamo fatto sapere qualche giorno fa, il nuovo aggiornamento introdurrà un nuovo veicolo, il Quad Annientatore, un particolare veicolo a 4 ruote dotato ...

La Stagione 6 di Fortnite è in arrivo : ecco quando i server saranno offline : Dopo un misterioso cubo in movimento che poi ha ben deciso di sciogliersi in Loot Lake e le immagini teaser di questi ultimi giorni è finalmente tempo di fare spazio alla Stagione 6 di Fortnite.Come ogni nuova Stagione possiamo aspettarci diverse novità ma in attesa dei dettagli della patch 6.00 possiamo quanto meno confermarvi quando i server di gioco andranno offline per la manutenzione necessaria per apportare tutti i cambiamenti alla mappa e ...

Fortnite : presto sarà aggiunta la nuova "Fortezza Portatile" : Mentre le Sfide della Settimana 10 della Stagione 5 di Fortnite Battle Royale sono in pieno svolgimento, non c'è dubbio che molti giocatori stanno facendo del loro meglio per portare a termine tutti gli obiettivi per prepararsi a ciò che Epic Games ha in serbo per la Stagione 6. Ovviamente, non significa che lo sviluppatore non porterà nuovi elementi a breve, poiché sembra che lo studio sia pronto ad aggiungere l'oggetto Port-a-Fortress al ...

Fortnite su Switch : non sarà necessario l'abbonamento a Nintendo Switch Online per giocare : Come sappiamo Nintendo sta per lanciare il suo servizio Online a pagamento proprio per Switch la prossima settimana, e se da una parte questo abbonamento, tra le altre cose, sarà necessario per giocare al comparto Online di alcuni titoli per la piattaforma, gli appassionati del battle royale di Epic saranno felici di sapere che non sarà necessario alcuna sottoscrizione all'abbonamento per continuare a giocare a Fortnite su Nintendo Switch.Nelle ...

Fortnite : rinviate le sfide della Settimana 9 - ecco quando saranno disponibili : Se questa mattina vi foste alzati di buonora per tuffarvi in una nuova Settimana di Fortnite con le sfide della Settimana 9 della Stagione 5, vi sarete probabilmente accorti che non c'è alcuna traccia delle sfide, dato che sono state ufficialmente rinviate alla mattina di domani, 7 settembre 2018.Come riporta Forbes, questo ritardo avrebbe una correlazione con l'evento a tempo High Stakes e la patch 5.40, entrambe a loro volta rinviate da ...

Fortnite : l'evento High Stakes e le nuove sfide saranno disponibili dalla settimana prossima : Fortnite si prepara a ricevere il suo nuovo evento High Stakes la settimana prossima, verranno introdotte la nuova modalità a tempo limitato Getaway e nuove sfide.Come riporta Fortnite Intel, sarà introdotto una nuova skin, ovvero un completo bianco con guanti ed una maschera da hockey. Dall'immagine che trovate qui sotto si nota anche una valigetta, potrebbe stare ad indicare la nuova modalità a tempo limitato Gateway, in cui un giocatore ...