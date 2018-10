Formula E Valencia - Sims e BMW rapidissimi nella prima giornata di prove collettive

Formula E - Test Valencia - la BMW detta il passo con Sims : La nuova stagione di Formula E è entrata ufficialmente nel vivo con la prima giornata di Test collettivi sul circuito Ricardo Tormo di Valencia , in Spagna. Tanta curiosità per il debutto in pista delle nuove Gen2, le monoposto totalmente elettriche che garantiranno maggiore spettacolo alla categoria, sulla quale è aumentato esponenzialmente linteresse di tifosi con larrivo di nuovi costruttori ed ex piloti di F.1 in cerca di nuovi stimoli.Per la ...

Formula E - si avvicina il debutto della Nissan : appuntamento fissato a Valencia per tre giorni di test : Prima azienda giapponese in assoluto a entrare nella Formula E, Nissan mette in campo una lunga esperienza maturata grazie alle vendite di oltre 365.000 esemplari Nissan LEAF dal 2010 Nissan debutta in pista dando il via alla nuova partnership con Royal Dutch Shell PLC durante i test prestagionali per il campionato ABB FIA Formula E. Il team e.dams di Nissan svolgerà tre giornate di prove presso il circuito Ricardo Tormo di Valencia in ...