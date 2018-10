Foggia | contrabbando di gasolio | due arresti e 6 distributori abusivi sequestrati

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Due persone, entrambe con precedenti penali, sono state arrestate e altre 9 denunciate con l’accusa è didi prodotti energetici. L’operazione, condotta dalla Guardia di finanza die che ha portato al sequestro di oltre 60mila litri diagricolo e seidi carburante, era finalizzata a reprimere il fenomeno della distribuzione per usi non consentiti didestinato all’agricoltura, che beneficia di un particolare regime fiscale agevolato. I controlli si sono concentrati nei territori di Cerignola, Lucera, Ordona e Sant’Agata di Puglia ed hanno permesso di sequestrare anche 2 autocisterne e 5 furgoni utilizzati per le “consegne a domicilio” del. È stata inoltre accertata la vendita, in totale evasione di imposta, di ulteriori 62mila litri di carburante del valore di oltre 47mila ...