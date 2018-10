Focus | Londra risponde al super carro armato russo con Black Night

it.sputniknews

: #Focus: #Londra risponde al super carro armato russo con “#BlackNight” - sputnik_italia : #Focus: #Londra risponde al super carro armato russo con “#BlackNight” -

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Questo mostro pesa 50 tonnellate: è il più modernodel mondo. Per questo motivo in Occidente si sono concentrati nello sviluppo di un avversario in grado di competere. Ma prima che i ...