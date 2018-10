Foca colpisce sub e gli ' sistema' la maschera VIDEO

Un agguato mai visto prima : la Foca ce l’ha col ragazzo in kayak e tra la sorpresa generale lo colpisce così : Al largo del Distretto di Kaikoura, in Nuova Zelanda, alcuni ragazzi hanno organizzato un’escursione in kayak. A un certo punto, mentre stanno riprendendo i movimenti di una foca, il mammifero si avvicina a un componente del gruppo e con uno scatto repentino lo colpisce lanciandogli contro un enorme polipo. “Non avevo mai visto una cosa del genere” commenterà su Instagram, dove ha pubblicato il ...