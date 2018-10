Flat tax delle partite Iva | il tetto a 65 mila euro | la pressione fiscale non cala

Manovra - le tasse non calano : e per le partite Iva Flat tax fino a 65mila euro : Nel documento di bilancio consegnato dal governo alla Commissione europea, c'è più di una sorpresa. La prima, e probabilmente la più rilevante, è che nonostante l'introduzione della flat tax per le ...

Flat tax al 15% - ma solo fino a 65.000 euro Manovra - nuovo scontro Juncker-Salvini Tagli ai vitalizi - c’è il sì anche del Senato : Non compare la seconda soglia dei 100 mila euro. Restano possibili modifiche durante l’iter parlamentare per ampliare la platea

Pensioni - «pace fiscale» e Flat tax Tutte le novità della manovra 2019 : Ecco Tutte le misure contenute nella bozza di disegno di legge che contiene la legge di bilancio, all'esame del Parlamento da qui alla fine dell'anno, con Tutte le entrate e le spese dello Stato. All'...

Manovra - Salvini : "Flat tax per i piccoli - giusto il taglio delle pensioni d'oro " : Per Matteo Salvini la Manovra approvata ieri dal consiglio dei Ministri è una "vittoria degli italiani". "La flat tax c'è per i piccoli dimenticati dalla sinistra, giusto il taglio delle pensioni d'...

Condono fiscale - pensioni - reddito di cittadinanza - Flat tax : ecco la manovra 2019 : pensioni, reddito di cittadinanza, flat tax. Ma anche sterilizzazione degli aumenti dell’Iva e pace fiscale. ecco le principali misure della manovra da 37 miliardi del governo M5S-Lega...

Def - Brunetta : “Da M5s e Lega nessuna Flat tax ma kamasutra fiscale per finanziare follie del governo” : “Pace fiscale? La definizione è di Berlusconi, ma quella di Lega e M5s non sia più che cosa sia, se non non un vecchio tradizionale condono per fare un po’ di gettito e per finanziare, una tantum, le follie derivanti da questo flirt, fidanzamento, matrimonio tra Lega e Cinque Stelle”. Sono le parole del deputato di Forza Italia, Renato Brunetta, intervistato da Lanfranco Palazzolo per Radio Radicale. Il parlamentare spiega: “La pace ...

Bolzano. La Flat tax riguarda meno dell’1% degli altoatesini : Una flat tax limitata, con più criticità che benefici, che riguarda in Alto Adige poco più di 4.200 partite Iva,

Il Decreto dignità ha aumentato la precarietà e l'introduzione della flat tax potrebbe dare ulteriormente una spinta negativa alle tutele dei lavoratori.

Flat tax - partite Iva e fatture elettroniche : i commercialisti ragionano sulle emergenze : Quello disegnato dagli Stati Uniti è un sistema fiscale concepito apposta per attrarre i gruppi che operano nell'economia digitale e per favorire la localizzazione negli Stati Uniti delle società che ...

Via libera parlamentare al Def - dal governo conferma su reddito - Flat tax e quota 100. Ma slittano a aprile? : Ok anche al rinvio dell pareggio di bilancio. Opposizioni all'attacco. Brunetta, FI,: 'governo di irresponsabili, chi volete imbrogliare, dove sono i 50 mld di investimento?' -

Sondaggi elettorali Politici: ultime notizie e intenzioni di voto, Lega sfiora il 33%, insegue in risalita Di Maio al 31%. Male Berlusconi ancora sotto il 10%, è sempre stallo Pd

Quota 100 da gennaio con finestre Flat tax estesa anche per le Pmi : Via libera del Senato a maggioranza assoluta alla risoluzione di maggioranza che autorizza il rinvio del pareggio di bilancio, cosi' come previsto dal governo con la nota di aggiornamento al Def. I voti favorevoli sono stati 165, i no sono stati 107, gli astenuti 5 Segui su affaritaliani.it

Flat tax - sui numeri cortocircuito Salvini-Tria Allarme di Fitch sull’Italia : stime sbagliate : La Flat tax? Secondo Tria nella prossima legge di Bilancio verranno stanziati 600 milioni di euro. Per il leader della Lega, Matteo Salvini, invece si spenderà quasi il triplo, ovvero 1,7 miliardi. Singolare che il ministro dell’Interno corregga il ministro dell’Economia sulle cifre della manovra, singolare cortocircuito che scatena una raffica di ...

Flat tax - sui numeri cortocircuito Salvini-Tria Allarme di Fitch sull'Italia : stime sbagliate : Vice premier e ministro dell'Economia dicono la stessa cosa e le stesse cifre con una prospettiva diversa. Le risorse stanziate sono quelle dette da Tria - è spiegato nel comunicato - cioè 600 ...