Fiorentina | ' no' di Corvino ai rinnovi in corsa E i big

Fiorentina - Corvino è una furia : “giù le mani da Chiesa - arbitraggio ineccepibile” : Il direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino ha parlato della ben nota questione legata a Federico Chiesa ed al rigore assegnato alla viola “Giù le mani da Federico e giù le mani dalla Fiorentina. Dopo la partita da parte dei dirigenti dell’Atalanta ho visto qualcosa che mi ha veramente stupito e meravigliato. Chi parla di Chiesa dovrebbe sapere chi è veramente, e basterebbe notarlo guardando ciò che Federico subisce ...

Fiorentina - Corvino : “Giù le mani da Chiesa” : “Giù le mani da Federico e giù le mani dalla Fiorentina. Dopo la partita da parte dei dirigenti dell’Atalanta ho visto qualcosa che mi ha veramente stupito e meravigliato. Chi parla di Chiesa dovrebbe sapere chi è veramente, e basterebbe notarlo guardando ciò che Federico subisce ogni domenica”. Il direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino […] L'articolo Fiorentina, Corvino: “Giù le mani da Chiesa” ...

Fiorentina bella e con ampi margini di miglioramento : i tifosi chiedano scusa a Corvino! : Contro la Spal per la Fiorentina è arrivata la terza vittoria in questo campionato. Un netto 3-0 grazie ai gol di Milenkovic, Chiesa e Marko Pjaca, alla sua prima rete in Serie A. 10 i punti conquistati dai viola nelle prime cinque partite: tre i successi contro Chievo, Udinese e Spal, un pareggio in trasferta con la Sampdoria e la sconfitta sul campo del Napoli. Un ruolino di marcia da alta classifica che ha riportato entusiasmo nella ...

Fiorentina - il ricordo di Corvino per Astori è commovente : Ancora non è iniziata la stagione in casa Fiorentina, la partita contro la Sampdoria è stata rinviata in seguito alla tragedia del crollo del ponte Morandi. Presenta il nuovo campionato Pantaleo Corvino ai microfoni di Skysport: “La Fiorentina parte con il dolore per la perdita dello scorso anno di Davide, del suo capitano. Siamo ancora pieni di dolore. Dall’altra parte siamo la squadra più giovane del campionato, figlia del ciclo ...

Fiorentina - Corvino : 'Astori sempre con noi. Abbiamo tenuto i giocatori migliori' : Il direttore dell'area tecnica, Pantaleo Corvino, ha parlato così della squadra, in un'intervista esclusiva rilasciata a Sky Sport: "Questa è una Fiorentina che parte con il dolore nel cuore per la ...