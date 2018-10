Fiorentina | infortunato Norgaard | ginocchio ko

calcioweb.eu

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Infortunio per il centrocampista dellae della Danimarca, Christian: il giocatore, nel corso della rifinitura per l'amichevole contro l'Austria, ha riportato un trauma contusivo distorsivo aldestro. Gli esami strumentali effettuati dallo staff medico della Nazionale danese hanno evidenziato una lesione di primo grado del legamento collaterale laterale.è rientrato a Firenze e da oggi ha cominciato la riabilitazione nell'attesa di un nuovo controllo previsto per i prossimi giorni: rischia uno stop di alcune settimane.