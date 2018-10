Fiorentina | il sindaco Nardella sullo stadio | “Aspettiamo il progetto del club”

calcioweb.eu

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Ospite negli studi di "Italia 7", ildi Firenze Darioha parlato della possibilità di vedere un nuovoa Firenze: "Io mi prendo gli impegni per ciò che mi riguarda: mi ero impegnato a fare la variante urbanistica nell'area di Castello, e l'ho fatta, mi ero impegnato a prevedere ildi spostamento del Mercato ortofruttifero di Firenze, e l'ho fatto. A questo punto aspettiamo ildella. Credo che lanon abbia motivo di non rispettare gli impegni e di non portarci questoche sara' poi lo step decisivo per cominciare i lavori successivamente", ha aggiunto.