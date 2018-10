Fiorentina | di nuovo ko il ginocchio di Norgaard

Fiorentina - Toscana Aeroporti nuovo partner : Con la stagione 18/19 Toscana Aeroporti S.p.A. e ACF Fiorentina si uniscono in un rapporto di partnership che li vedrà insieme fino alla fine del campionato. La collaborazione si inserisce nel percorso di sviluppo strategico delle due società e nasce con l’obiettivo di sviluppare azioni di solidarietà rivolte al territorio e promuovere campagne di comunicazione per fini sociali e istituzionali. Come prima azione congiunta, 100 biglietti ...

Serie A Fiorentina - Gerson e Pjaca di nuovo dall'inizio : FIRENZE - Prosegue il tour de force viola. Pioli pensa a cambiare la sua Fiorentina , reduce dalla sconfitta di Milano con l' Inter . Domenica, alle 15, difficile impegno, casalingo, contro l' ...

Sampdoria-Fiorentina - la Regione Liguria chiede un nuovo rinvio : Si avvicina il momento del recupero di Sampdoria-Fiorentina, una delle due gare della prima giornata di Serie A rinviate, insieme a Milan-Genoa, a causa del crollo del Ponte Morandi che aveva colpito pochi giorni prima la città di Genoa. La partita è prevista mercoledì prossimo, 19 settembre, alle 17, orario scelto anche per la concomitanza […] L'articolo Sampdoria-Fiorentina, la Regione Liguria chiede un nuovo rinvio è stato realizzato da ...

Sampdoria-Fiorentina - nuovo rinvio in vista? : Sampdoria-Fiorentina potrebbe essere ulteriormente spostata, il Comune ha chiesto lo slittamento dell’incontro in programma il 19 settembre Sampdoria-Fiorentina, gara della prima giornata di campionato spostata a causa della caduta del Ponte Morandi, potrebbe subire un ulteriore spostamento. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, il Comune di Genova avrebbe chiesto di far slittare l’incontro per le ore 17.00 di mercoledì 19 ...

Fiorentina - Nardella : “Presto un incontro con i Della Valle per il nuovo stadio” : "Con i Della Valle ci vedremo presto per un approfondimento sulla questione nuovo stadio", ha detto il sindaco di Firenze. L'articolo Fiorentina, NarDella: “Presto un incontro con i Della Valle per il nuovo stadio” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Nuovo stop dell'Inter - dilaga la Fiorentina : E' un premio alla politica dei giovani del club toscano. Vincono anche Genoa e Udinese mentre finisce pari tra Frosinone e Bologna, e anche Cagliari-Sassuolo con un gol di Boateng su rigore nel ...

Calciomercato Fiorentina - nuovo arrivo in casa viola : ufficiale l’acquisto di Edimilson : Il club del patron Della Valle ha ufficializzato l’acquisizione di Edimilson, giocatore che ha vestito nell’ultima stagione la maglia del West Ham La Fiorentina ha ufficializzato l’acquisito a titolo temporaneo con diritto di riscatto di Edimilson Fernandes Ribeiro. Nato a Sion, in Svizzera, nel 1996, nell’ultima stagione il centrocampista ha vestito la maglia del West Ham e vanta già numerose presenze in Premier ...

Calciomercato - Pjaca è un nuovo giocatore della Fiorentina : La telenovela Marko Pjaca [VIDEO]è giunta finalmente al termine. Il croato classe '95 si trasferira' alla Fiorentina, unica squadra che davvero ha mostrato da tempo interesse per il giocatore portando avanti una trattativa con la Juventus non semplice dal punto di vista economico, ma complessa sopratutto sulla formula del trasferimento. Il giocatore a Firenze avra' la possibilita' di potersi mettere in mostra, dimostrando tutte le sue qualita' ...