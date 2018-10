Fiorentina | Chiesa esclusivo | ' Guarda come mi diverto'

Lazio-Fiorentina - Pioli : 'Dovremo essere concentrati - Chiesa non si fermi. Badelj? Avrei voluto tenerlo' : Lazio-Fiorentina si presenta come una delle partite più interessanti dell'ottava giornata di Serie A. Le due squadre sono distanti appena un punto una dall'altra e in palio ci sono tre punti ...

Fiorentina : striscione dei tifosi per Chiesa : “Fede, ‘non ti curar di loro, ma guarda e passa’“. Così, parafrasando Dante, i tifosi della Fiorentina, con uno striscione appeso sulla cancellata dello stadio Franchi, hanno voluto incoraggiare Federico Chiesa che in questa settimana è stato al centro delle polemiche per il rigore che si è procurato domenica scorsa contro l’Atalanta. Il giovane esterno viola è stato accusato di essere un simulatore seriale, ...

Serie A Fiorentina - Pioli : «Chiesa? L'ho visto motivato e sereno» : FIRENZE - Stefano Pioli , allenatore della Fiorentina , da oggi nuoco testimonial dell'ATT , l'associazione che si occupa di curare a domicilio i malati di tumore della Toscana,, ha commentato così il ...

Fiorentina - Corvino è una furia : “giù le mani da Chiesa - arbitraggio ineccepibile” : Il direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino ha parlato della ben nota questione legata a Federico Chiesa ed al rigore assegnato alla viola “Giù le mani da Federico e giù le mani dalla Fiorentina. Dopo la partita da parte dei dirigenti dell’Atalanta ho visto qualcosa che mi ha veramente stupito e meravigliato. Chi parla di Chiesa dovrebbe sapere chi è veramente, e basterebbe notarlo guardando ciò che Federico subisce ...

Fiorentina - Corvino : “Giù le mani da Chiesa” : “Giù le mani da Federico e giù le mani dalla Fiorentina. Dopo la partita da parte dei dirigenti dell’Atalanta ho visto qualcosa che mi ha veramente stupito e meravigliato. Chi parla di Chiesa dovrebbe sapere chi è veramente, e basterebbe notarlo guardando ciò che Federico subisce ogni domenica”. Il direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino […] L'articolo Fiorentina, Corvino: “Giù le mani da Chiesa” ...

Squalifica Chiesa – Ecco la decisione del Giudice Sportivo dopo il contestato rigore di Fiorentina-Atalanta : dopo il contestato episodio del calcio di rigore di Fiorentina-Atalanta, è arrivata la decisione del Giudice Sportivo in merito alla possibile Squalifica dell’esterno della Viola Il calcio di rigore assegnato alla Fiorentina durante la partita dell’ultimo turno di Serie A aveva fatto molto discutere. Federico Chiesa è caduto in area di rigore, senza essere toccato dal difensore dell’Atalanta Toloi, con una dinamica tale ...

Caso Chiesa - la Fiorentina pensa di querelare Gasperini : Federico Chiesa ha fatto davvero infuriare il tecnico dell’Atalanta Gasperini, il quale adesso potrebbe essere querelato per le sue dichiarazioni Il tecnico dell’Atalanta Gasperini, è parso molto arrabbiato nel post partita della gara persa dai suoi contro la Fiorentina. Nello specifico il tecnico non ha digerito il rigore di fatto regalato alla viola per atterramento di Federico Chiesa, parlando del calciatore come di un ...

Fiorentina-Atalanta - il duro attacco di Gasperini a Chiesa : Fiorentina-Atalanta, le polemiche del post gara continuano ad esser furenti, Gasperini non ci sta e punta il dito contro Chiesa Fiorentina-Atalanta fa ancora molto discutere. Il ben noto caso del calcio di rigore assegnato a Chiesa ha sollevato un polverone non indifferente. Un calcio di rigore letteralmente inventato, che ha scatenato la rabbia del tecnico atalantino Gasperini, il quale ha tuonato puntando il dito anche contro ...

Fiorentina Atalanta - Pioli : 'Chiesa non è un simulatore. Var va usata se arbitro ha dei dubbi' : Così Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, a Radio anch'io lo sport, sull'episodio contestato durante Fiorentina-Atalanta e che, dopo il rigore concesso ai viola, ha fatto infuriare Gasperini. "...

Fiorentina - Pioli torna sul rigore e sulle critiche a Chiesa : duro attacco a Gasperini! : Fiorentina, Stefano Pioli è tornato a parlare del ben noto caso del calcio di rigore assegnato per atterramento di Chiesa in area dell’Atalanta “Il rigore concesso a Chiesa? C’è poco da dire, l’arbitro ha visto così e ha pensato di non utilizzare il Var perché probabilmente era convinto che ci fosse il rigore“. Il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, torna così sull’episodio che ha scatenato le ...

Fiorentina - Pioli torna sul rigore di Chiesa : “il Var interviene quando la decisione è palesemente errata” : Fiorentina, Stefano Pioli è tornato a parlare del ben noto caso del calcio di rigore assegnato per atterramento di Chiesa in area dell’Atalanta “Il rigore concesso a Chiesa? C’è poco da dire, l’arbitro ha visto così e ha pensato di non utilizzare il Var perché probabilmente era convinto che ci fosse il rigore“. Il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, torna così sull’episodio che ha scatenato le ...

Rigore Fiorentina - bocciato il Var Doveri. E Chiesa rischia la prova tv : La domanda se l'è posta subito anche il designatore Rizzoli: per quale motivo il Var Doveri non ha richiamato il collega e concittadino romano Valeri dopo il Rigore erroneamente concesso a Chiesa a ...

Fiorentina-Atalanta – Pioli non ci sta : “esiste un regolamento - va rispettato! Chiesa non è un cascatore” : Stefano Pioli commenta l’episodio del rigore nel post partita di Fiorentina-Atalanta: l’allenatore Viola difende Federico Chiesa dalle accuse di simulazione Animi caldissimi nel post partita di Fiorentina-Atalanta. Gian Piero Gasperini è andato ad affrontare a muso duro Stefano Pioli, parlando del rigore inesistente fischiato alla Fiorentina che ha condizionato fortemente la partita. Nel post partita Stefano Pioli ha difeso la ...

Fiorentina-Atalanta - scintille tra Pioli e Gasperini per il rigore ai viola. 'Scelta di Chiesa lucida e intelligente' : Urla, spinte e parecchie scintille tra i due allenatori: nel postpartita è stato lo stesso Pioli a spiegare ai microfoni di Sky Sport ciò che è accaduto. La polemica con Gasp e la scelta di Chiesa ...