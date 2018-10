“Finirà presto” Fabrizio Corona choc | ansia per il re dei paparazzi

caffeinamagazine

: RT @KyslotyKishky: il salone finirà presto, il salone finirà presto, il salone finirà presto, il salone finirà presto, il salone finirà pre… - Akshayjaiswal1 : RT @KyslotyKishky: il salone finirà presto, il salone finirà presto, il salone finirà presto, il salone finirà presto, il salone finirà pre… - maluborghesan : RT @utentemarcofava: Questo è il rispetto per la Nazione, L'ITALIA che ti accoglie, finirà presto tutto questo...ci rendiamo conto cosa ci… - aclaensgsiaa : RT @arvtirama: Forse sbaglio ma non me ne importa, penso al tempo non finirà presto, più ci penso più non me ne importa. -

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Lo aveva anticipato Gabriele Parpiglia nelle sue Stories, lo ha confermato anche Alfonso Signorini durante la diretta del Grande Fratello Vip 2018: esclusiva su Chi l’intervista aMariain cui chiede scusa a Silvia Provvedi. ”Ho visto Silvia piangere in tv. Ho sentito le sue parole. Sono tutte vere, tutte giuste. Lei mi ha dato tanto e io ho sbagliato a dire che non l’ho amata”.e la Provvedi hanno avuto una relazione durata tre anni e terminata lo scorso luglio. La separazione tra i due è stata difficile e il rancore è rimasto, specialmente dopo le pesanti dichiarazioni che l’ex re deiha fatto durante la trasmissione Verissimo. Le sue parole hanno ferito profondamente Silvia che, ora reclusa nella Casa del Grande Fratello Vip, non è riuscita a trattenere le lacrime Ma non solo questo Nel corso dell’intervistaMariaè ...