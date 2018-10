Fine settimana con bel tempo e temperature gradevoli | ma da lunedì cambia lo scenario

#AmiatAutunno : un ricco Fine settimana all'insegna di castagne e funghi : Non mancheranno gli spettacoli per grandi e piccini. Castagna protagonista anche a Santa Fiora, dove il 20 e il 21 ottobre si svolge la 'Sagra del Marrone Santafiorese' dedicata ancora una volta al ...

#AmiatAutunno : un ricco Fine settimana all’insegna dei sapori d’autunno : Sul Monte Amiata si prepara un nuovo week end all’insegna del buon cibo e della bellezza: prosegue a ritmo serrato #AmiatAutunno, la rassegna di appuntamenti che di borgo in borgo porta alla scoperta di prodotti tipici e tradizioni enogastronomiche. Un calendario tutto da gustare che attorno ai piaceri del palato riunisce ben otto comuni: Abbadia San Salvatore, Arcidosso, Castel del Piano, Castell’Azzara, Castiglion d’Orcia, Piancastagnaio, ...

Motomondiale - GP Giappone 2018 : gli orari e il programma del Fine settimana di Motegi. Il palinsesto tv su Sky e TV8 : Siamo arrivati alla resa dei conti? Marc Marquez sbarca a Motegi per il Gran Premio del Giappone 2018 di MotoGP con 77 punti di vantaggio su Andrea Dovizioso e la consapevolezza che manca ormai solo l’ufficialità per il suo quinto titolo iridato, il settimo in assoluto in carriera. Si corre sulla pista della Honda in un tracciato che, solitamente, non è il preferito dai piloti della classe regina, ma sul quale si sono spesso viste ...

MillionDay centrate due cinquine nel Fine settimana : MillionDay centrate due cinquine nel fine settimana, le due vincite da 1 milione di euro, vinte a Messina e Cosenza. MillionDay centrate due cinquine, il gioco numerico a quota fissa della Lottomatica, regala ben due vincite da un milione di euro ciascuno. La prima vincita è stata centrata sabato 13 ottobre, la combinazione vincente (15-16-17-22-52) è stata realizzata a Barcellona […] L'articolo MillionDay centrate due cinquine nel fine ...

Caccia - AIDAA : “Ennesimo Fine settimana di sangue - un morto e 3 feriti” : “Ennesimo fine settimana di Caccia segnato dal sangue di morti e feriti quello appena trascorso, dove un Cacciatore veneto è morto cadendo in un dirupo, 3 invece i feriti da arma da fuoco, il più grave un trentottenne raggiunto al volto ed al collo da una fucilate sparata dallo zio durante una battuta di Caccia nei boschi di Castiglione Olona nel Varesotto, che si trova ancora in rianimazione all’ospedale di Como dove è stato ...

F1 - GP Stati Uniti 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del Fine settimana : Il circus si appresta a trasferirsi in Texas per il Gran Premio degli Stati Uniti d’America, diciottesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno. La Ferrari proverà a reagire dopo una striscia di risultati deludenti che hanno di fatto consegnato i due titoli nelle mani di Hamilton e di Mercedes, anche se non partirà coi favori del pronostico alla vigilia del weekend a stelle e strisce. Dopo aver conquistato tre ...

Perché il Fine settimana non dura più a lungo : Nonostante gli sforzi di alcuni sindacati come quello britannico, la settimana lavorativa di quattro giorni non è dietro l’angolo. Leggi

Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del Fine settimana : Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalle 23 di venerdì). • Il riposo dei guerrieri – Poveri eroi. I Davigo, i Woodcock, i Di Matteo sono stanchi. E si capisce. Da quando Salvini e Di Maio gli hann

Roma : chiusure strade e bus deviati Fine settimana capitolino : Roma – A Roma domani dalle 15 alle 20 un corteo sfilera’ da piazza Vittorio a piazza Madonna di Loreto percorrendo via dello Statuto, via Merulana, piazza Santa Maria Maggiore, via Liberiana, piazza dell’Esquilino, via Cavour, largo Corrado Ricci e via dei Fori Imperiali. Possibili deviazioni o brevi stop per le linee di bus. Domenica dalle 7.15 alle 13.30 e’ in programma la gara ciclistica Granfondo Campagnolo con ...

Meteo instabile - Italia spaccata in due nel Fine settimana : Tra sole e acquazzoni. Nel corso del weekend la pressione aumenterà su gran parte d’Italia, consegnando bel tempo prevalente, ma la perturbazione che ha portato il maltempo al Nordovest creerà una bassa pressione sul medio-basso Tirreno. Sia sabato che domenica, avvisano gli esperti de ‘iLMeteo.it’, la Sicilia e in parte il reggino saranno stretti nella morsa del maltempo con precipitazioni diffuse e localmente intense, anche sotto ...

Meteo incerto - Fine settimana tra bombe d'acqua e sole : Nel weekend pressione aumenterà su gran parte d'Italia, ma la perturbazione che ha colpito il Nordovest si sposterà verso il...

Oroscopo Paolo Fox di venerdì 12 ottobre e Fine settimana ? I Fatti Vostri : Paolo Fox, Oroscopo fine settimana e venerdì 12 ottobre. Si conclude un’altra settimana con le previsioni e l’Oroscopo del noto astrologo. Come sempre il primo appuntamento è sulle frequenze di Radio LatteMiele con le previsioni del giorno per i dodici segni dello zodiaco. Cosa le stelle hanno in serbo per la giornata di oggi, venerdì 12 ottobre 2018? I Fatti Vostri – Paolo Fox e l’Oroscopo di venerdì 12 ottobre Il fine ...

Campidoglio - la cultura a Roma nel Fine settimana : Non mancherà la scienza con esperimenti divertenti per bambini e genitori al Museo di Zoologia . Si parlerà dell'opera del pittore Nino Costa Alla fonte. La Ninfa del bosco, 1862-97 domenica 14 ...

Roma : elenco degli appuntamenti culturali del Fine settimana : Roma – Roma capitale della cultura. La citta’, viva e attiva, raccoglie ogni giorno un fitto calendario di incontri, eventi, mostre, attivita’. Eccone alcuni per il fine settimana di venerdi’ 12, sabato 13 e domenica 14 ottobre. Continuano le attivita’ culturali nei Musei Civici- promosse da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale- Sovrintendenza Capitolina ai Beni culturali- con numerose proposte tra cui ...