FINANZA Italia nella gabbia dell' austerità grazie al Target 2

FINANZA/ La brutta notizia per i mercati (e quella buona per l'Italia) : I mercati sono in fibrillazione, perché appare chiaro che la Fed non intende fermarsi sul rialzo dei tassi. Un aumento che di fatto l'Italia ha sperimentato in anticipo, dice UGO BERTONE(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 06:01:00 GMT)MANOVRA/ Deficit, spread e crescita: la salvezza dell'Ue passa (solo) dall'Italia, int. a G. PigaFINANZA & mercati/ Speculazione, l'affare dell'anno sotto il cielo a 5 Stelle, di U. Bertone

SPY FINANZA/ Baviera - il voto che decide le sorti di Italia e Bce : Le banche centrali devono tornare in modalità espansiva per non far grippare il sistema. Ma occorre un casus belli per dar vita a questa operazione. MAURO BOTTARELLI(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 06:03:00 GMT)SPY FINANZA/ Così Savona è pronto a usare Draghi per salvare l'Italia, di M. BottarelliLETTURE/ Crisi della FINANZA, a 10 anni dal crac l'etica non basta, di G. Fabi

SPY FINANZA/ Così Savona è pronto a usare Draghi per salvare l'Italia : Paolo Savona sta giocando una carta importante, sapendo che la Banca centrale europea di Mario Draghi non potrà far terminare il Qe, dice MAURO BOTTARELLI(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 06:03:00 GMT)SPY FINANZA/ Spread, l'aumento innescato per aiutare la Germania, di M. BottarelliSPREAD/ Gli autogol del Governo che aiutano gli speculatori, di P. Annoni

FINANZA/ 2. L'allarme dagli Usa : Italia fuori dall'euro - ma troppo grande per fallire : Di Italia si è parlato in un incontro tenutosi a Washington, proprio nei giorni di presentazione della Nadef. Importante poi uno studio della Bce. Ce ne parla GIUSEPPE PENNISI(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 06:03:00 GMT)L'UE BOCCIA IL DEF/ "L'Italia è morta, per risorgere le resta solo una carta", int. a C. FosterREDDITO DI CITTADINANZA/ Visto dal Sud: così M5s inganna i poveri e foraggia la camorra, di P. Marzano

SPY FINANZA/ Italia - Brasile - Germania o Turchia : chi salterà per primo? : Serve un incidente per consentire alle Banche centrali di riattivare il Qe globale. Non mancano situazioni a rischio nel mondo, Italia compresa.

SPY FINANZA/ La pantomima tra Italia e Ue per aiutare Bce e Merkel : Dietro lo scontro tra Italia e Ue ci sono partite più importanti che si stanno giocando, usando anche il Def di Roma per ottenere il risultato voluto. MAURO BOTTARELLI(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 06:03:00 GMT)SPY FINANZA/ Il terremoto tedesco pronto a far uscire M5s dal Governo, di M. BottarelliMANOVRA E POLITICA/ La trappola pronta per Salvini e Di Maio, di A. Ruffo

SPY FINANZA/ L'incubo delle aziende-zombie pronto ad avverarsi in Italia : Dopo l'approvazione della Nota di aggiornamento del Def la situazione dell'economia reale Italiana può solo peggiorare. E già ci sono dati negativi.

Def - la brutta voce tra gli operatori della FINANZA sull'Italia : 'Lunedì si comincia a traballare' : 'Riposati al weekend, perché da lunedì si ricomincia a traballare'. È il consiglio di un anonimo investitore di Londra al cronista della Stampa : dopo la manovra in deficit al 2,4% annunciata nel Def ...

anche in FINANZA italiana si diffonde cultura Esg : anche in Italia e a Piazza Affari si stanno diffondendo i criteri di investimento della Esg, che guardano agli impatti delle imprese sull'ambiente e sulla società, dice Massimo Mercati, amministratore ...

SPY FINANZA/ Da Grecia e Argentina suona l'allarme per l'Italia : Quanto sta accadendo in Argentina ed è successo in Grecia deve essere un monito per l'Italia, dove è prioritario diminuire il debito pubblico.

SPY FINANZA/ La trappola che avvicina l'Italia all'Argentina : Attaccare l'Europa, e quindi la Germania, usando il pretesto di quel che fa la Francia sul deficit è una tattica molto pericolosa.

SPY FINANZA/ L'attesa dei mercati per le mosse di Italia e Usa : Due cose guardano i mercati: le elezioni di mid-term del 6 novembre negli Usa e se la Bce lascerà nei guai paesi indebitati come l'Italia.

SPY FINANZA/ Il finto cambiamento pronto a mettere l'Italia in gabbia : Doveva essere il Governo del cambiamento, ma dopo tre mesi appare chiaro che l'Italia non può aspettarsi nulla di buono dall'esecutivo.

[L'analisi] La previsione shock del guru della FINANZA : Italia fuori dall'euro nel 2020 : La frenata dell'economia E i primi segnali che la nostra economia stia rallentando sono già arrivati. Le stime sull'andamento del Pil nei prossimi anni sono state ritoccate da tempo al ribasso da ...