Filomena | sfigurata con l' acido | ' Lui è libero | a me l' INPS ha sospeso la pensione'

(Di mercoledì 17 ottobre 2018)Lamberti è una delle tante donne vittime di soprusi da parte dei mariti. La storia didifferisce però da molte poiché un giorno come un altro il 28 aprile 2012, l'uomo che pensava di amare le gettò sul viso dell', lo stesso che si usa per sgorgare le tubature. Niente sono riusciti a fare i medici dell'ospedale che l'hanno soccorsa: una parte di un braccio è stata persa, così come sono stati sfregiati i lineamenti del viso, ricostruiti in parte con una serie di dolorosi interventi chirurgici. Un vero e proprio incubo, causato da Vittorio Giordano, marito e carnefice, che ha rovinato la vita di. V.G. condannato a 18 mesi, oggi è un uomoL'uomo dopo un regolare processo è stato condannato solamente ndr. a 18 mesi di reclusione di cui solo 15 effettivamente in carcere, scontati senza troppe difficolta' emotive. Dopo aver saputo della ...