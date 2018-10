Figc | la Lega B fredda su Gravina

Figc - Gravina si dimette da Presidente della Lega Pro : Gabriele Gravina si è dimesso dall’incarico di Presidente della Lega Pro. Al termine dell’Assemblea, si è tenuto il Direttivo di Lega Pro, nel quale il Presidente Gabriele Gravina, candidato unico alla presidenza federale alle elezioni del 22 ottobre, ha rassegnato le dimissioni. LA POSIZIONE DI Gravina “E’ un atto di correttezza e si garantisce il […] L'articolo FIGC, Gravina si dimette da Presidente della Lega Pro ...

Figc - Lega B scettica su Gravina : “Fornisca i tempi per la riforma dei campionati” : Gabriele Gravina, dimessosi proprio nella giornata di oggi dall’incarico di presidente della Lega Pro, resta l’unico candidato alla presidenza della FIGC, ma la Lega B non nasconde lo scetticismo. Il dirigente è stato così invitato a prendere parte all’assemblea dei club cadetti per fornire alcuni chiarimenti sul suo programma, a partire dalla certezza sui tempi […] L'articolo FIGC, Lega B scettica su Gravina: ...

Lega Pro : Gravina lascia la presidenza - è candidato unico alla guida della Figc : Gabriele Gravina si è dimesso dall’incarico di presidente della Lega Pro: ad annunciarlo lo stesso Gravina al termine del Consiglio direttivo in programma oggi a Firenze. “Ho dato le dimissioni ritenendolo un atto di correttezza per poter dare continuità al lavoro della Lega Pro e individuare la data utile per l’elezione del mio successore” ha spiegato il candidato unico alla presidenza della Figc, in vista delle ...

Gandini - niente Milan : Lega o Figc : ... in questi mesi, il presidente rossonero Paolo Scaroni ha preso a cuore quest'esperienza calcistica e, soprattutto, s'è calato al meglio nel ruolo istituzionale, a cominciare dall'attività politica ...

Figc : il 15 ottobre delegazione federale in Quirinale : Lunedi’ 15 ottobre, alle ore 16.30, la delegazione della Federazione Italiana Giuoco Calcio sara’ ricevuta al Quirinale dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione delle celebrazioni per i 120 anni della fondazione. Insieme ai dirigenti nazionali e internazionali, saranno presenti, tra gli altri, i calciatori e le calciatrici delle Nazionali maggiori, una rappresentanza degli azzurri che hanno trionfato in ...

Figc - la Lega serie A con Gravina : 'Rilanciamo il calcio insieme' : C'è 'grande convergenza e condivisione fra le priorità della Lega serie A sulle tematiche da affrontare nei prossimi mesi e il programma' di Gabriele Gravina 'per rilanciare insieme il calcio italiano'...

Figc : sancita intesa Lega A-Gravina : ANSA, - MILANO, 8 OTT - C'è "grande convergenza e condivisione fra le priorità della Lega Serie A sulle tematiche da affrontare nei prossimi mesi e il programma" di Gabriele Gravina "per rilanciare ...

Figc : Gravina - apprezzo posizione Lega A : L'auspicio è quello di un'unica candidatura che sarebbe un segnale forte al nostro interno ma anche un messaggio di grande capacità verso l'esterno, di aggregazione di un mondo che ai più è apparso ...

Presidenza Figc - la Lega Serie A non ha un candidato : L’Assemblea della Lega di Serie A tenutasi a Milano non ha espresso un suo nome per le elezioni federali della Figc e lunedì avrà un incontro con il presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina, che a questo punto si profila come candidato unico in vista dell’appuntamento elettorale del 22 ottobre, per verificare punti di convergenza […] L'articolo Presidenza Figc, la Lega Serie A non ha un candidato proviene da Serie A News ...

Figc - Moratti declina l'offerta : non corre per la Lega di A : Massimo Moratti ha definitivamente declinato l'offerta di correre per la presidenza della Figc come candidato della Lega Serie A. A quanto si apprende, l'ex proprietario dell'Inter ha comunicato la ...

Figc : Lega Pro - ok a candidatura Gravina : ANSA, - FIRENZE, 4 OTT - L'assemblea di Lega Pro, in corso di svolgimento a Firenze, secondo quanto appreso ha appena votato a favore della candidatura di Gabriele Gravina alla presidenza della Figc. ...

Figc : Lega Pro - ok a candidatura Gravina : ANSA, - FIRENZE, 4 OTT - L'assemblea di Lega Pro, in corso di svolgimento a Firenze, secondo quanto appreso ha appena votato a favore della candidatura di Gabriele Gravina alla presidenza della Figc. ...

Marotta lascia la Juventus/ Ultime notizie : “Non sarò più amministratore delegato. Futuro in Figc? Smentisco” : Marotta lascia la Juventus: “Non sarò più amministratore delegato. Futuro in Figc? Smentisco”. L'annuncio clamoroso del dirigente bianconero dopo la vittoria sul Napoli. Le Ultime notizie(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 20:47:00 GMT)

Figc : la Lega Dilettanti designa 5 consiglieri federali : Si sta per concludere il percorso elettorale della Lega Nazionale Dilettanti che vedrà, alla fine di questa settimana, le ultime assemblee dei suoi Comitati Regionali. Gli appuntamenti, che condurranno il 6 ottobre all’Assemblea della LND ed il 22 a quella federale, si sono resi necessari per raccogliere le designazioni per cinque consiglieri federali. Le società hanno condiviso le indicazioni del Consiglio Direttivo e designato, ...