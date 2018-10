Festival del Cinema di Roma | il calendario eventi e i film da non perdere

After futuri digitali : presentata la seconda edizione del Festival in programma nel weekend a Reggio Emilia : Per tre giorni, oltre 80 appuntamenti tra dibattiti, workshop, dimostrazioni e spettacoli permetteranno di conoscere le ultime novità in materia di intelligenza artificiale, robotica e scienza dei ...

Sale sipario sul Festival del cinema Roma : “Butterfly” apre rassegna : Roma – Il tappeto rosso della Festa del cinema di Roma e’ stato srotolato. Ad aprire la kermesse, in programma dal 18 al 28 ottobre all’Auditorium, il docufilm ‘Butterfly’, pellicola diretta da Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman, in concorso ad “Alice nella Citta’”, sezione parallela dell’evento capitolino. “Il docufilm e’ il risultato di un lungo lavoro durato tre anni”, ...

Colli Albani - tutto pronto per il Festival dello Street Food : Ali fatate, spettacoli di magia, bolle di sapone giganti, giocoleria & clownerie, fachirismo, equilibrismo, trampoleria e danze tribal. Spazio anche per i più piccoli con laboratori, truccabimbi, ...

Dal Medio Oriente ad Andreotti - a Pordenone il Festival dell'editoria religiosa : Di economia e delle sfide della finanza etica ai tempi del mito della crescita si parlerà con ospiti quali Ugo Biggeri, presidente della Fondazione e Banca Etica, Giorgio Righetti, direttore dell'...

Festival Internazionale del Cinema dei Castelli Romani : tutti i premi : Si è concluso con le ultime proiezioni e le premiazioni la seconda edizione del Festival Internazionale del Cinema dei Castelli Romani, ideato dalla fondazione “Punto e Virgola”, presieduta dall’On. Marco Di Stefano e curato da Fabrizio Borni e Fabrizio Pacifici. La Sala Maestra, ha accolto circa duecento spettatori e numerosi personaggi del mondo Cinematografico. Sul palco sono saliti per ricevere il prestigioso premio: il ...

Oltre 300 stand per la nuova edizione del Pet Festival : Le due giornate che prenderanno vita a Piacenza Expo, Oltre ad un ricco programma di esibizio- ni, sfilate, concorsi e spettacoli cinotecnici, offriranno anche numerosi eventi collaterali tra cui ...

Festival dell'innovazione e della Scienza - si entra nel vivo della kermesse : Festival dell'innovazione e della Scienza La sesta edizione del Festival ha preso il via ormai da qualche giorno, ma i primi appuntamenti hanno già riscontrato l'interesse e l'entusiasmo di molti. I ...

Approda in Sardegna la terza edizione del Festival Internazionale della letteratura di viaggio : ... Antigone, San Francesco, Jurij Gagarin e Friedrich Nietzsche, e ogni personaggio, oscuro o eminente, ci chiede di partecipare al suo destino e ci trae con forza irresistibile dentro il suo mondo. ...

Festival delle Letterature Migranti a Palermo : tanti autori e 90 eventi letterari : Sbarca a Palermo il Festival delle Letterature Migranti alla quarta edizione, si svolgerà dal 17 al 21 ottobre e coinvolgerà nel programma che include quasi 90 eventi letterari, autori come Francois Beaune e Adriano Sofri. Gli eventi spazieranno dall'arte contemporanea al cinema per farci riflettere su quanto la letteratura è per natura migrante.Continua a leggere

Festival della cooperazione internazionale - chiusa la seconda edizione : La seconda edizione del Festival nazionale della cooperazione internazionale ha fatto tappa a Ostuni, Taranto, Lecce, Brindisi, Latiano e Cisternino, grazie al patrocinio dei Comuni e della Regione ...

Auditorium Parco della Musica - ecco la nuova stagione : nel 2018/2019 500 concerti e 11 Festival : Per la 17ima delle stagioni dell'Auditorium Parco della Musica sono previsti oltre 500 concerti, spettacoli, appuntamenti culturali, oltre 50 lezioni e 11 tra festival e rassegne che ospiteranno i ...

Ermal Meta a Sud Wave ad Arezzo - è il primo ospite del Festival in programma a novembre : Ermal Meta a Sud Wave ad Arezzo, tra i primi ospiti annunciati per la nuova edizione della manifestazione. Sud Wave è il festival ideato da Mauro Valenti e si svolgerà in quattro location principali oltre ad una serie di location secondarie sparse per la città, tra le quali associazioni culturali che hanno deciso di accogliere alcuni degli eventi in programma. Si terrà dall'8 all'11 novembre e coinvolgerà numerosi personaggi italiani ed ...

ArcheocineMANN : a Baia l’anteprima del Festival che unisce il cinema all’archeologia : Il 16 ottobre si svolge a Baia l'Anteprima dell'ArcheocinemaNN, il festival che dal 17 al 20 ottobre unirà l'archeologia al cinema in proiezioni ospitate nella sede del MANN. I documentari racconteranno il nostro patrimonio culturale declinato ai casi particolari della storia dell'archeologia europea. All'inaugurazione nella mattina del 16 interverrà Paolo Giulierini, direttore del museo.Continua a leggere

Guardiola al Festival dello Sport : 'Futuro in Italia? Perché no'. Poi elogia il Sassuolo di De Zerbi : Poche parole che basteranno ad alimentare i sogni di tantissimi tifosi e dirigenti del nostro Paese, desiderosi di affidare la propria panchina ad un allenatore in grado di incantare il mondo con il ...