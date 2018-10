Fendi Mania | arriva la capsule collection!

vanityfair

: FENDI MANIA #fendi #fendimania #ginzasix - MiyazawaHio : FENDI MANIA #fendi #fendimania #ginzasix - libertfly : FENDI MANIA: la nuova capsule “street” è qui! - ryofuji68 : RT @MiyazawaHio: FENDI MANIA #fendi #fendimania #ginzasix -

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Il nuovo progetto see now buy now di casasi chiamae promette di diventare un cult. Si tratta di unacollection che parte dalla rielaborazione del logo della Maison a opera dell’Instagram artist di origine scozzese @hey_reilly, chiamato all’impresa dalla direttrice creativa Silvia Venturini. Sua è l’ideazione dell’inedito binomio/Fila, ovvero il logo riscritto con il mitico font del marchio sportivo che spopolò negli anni ’80, vestendo tante leggende. Logo che, presentato durante la sfilata Autunno Inverno 2017-18 (riguardatela qui!), oggi si è amplificato in una collezione lanciata alla grande. LEGGI ANCHELo scialle rosa didiventato «l'origine del mondo»è stata presentata wolrdwide attraverso una serie di eventi speciali che hanno toccato, in simultanea, le più importanti città del mondo. Le boutique del marchio del ...