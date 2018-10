motori.ilmessaggero

: Fca, volano le vendite premium in Europa. Nei nove mesi Jeep +66,8% e Alfa Romeo +7,6% - ilmessaggeroit : Fca, volano le vendite premium in Europa. Nei nove mesi Jeep +66,8% e Alfa Romeo +7,6% -

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) TORINO - 'Dopo la sostenuta crescita delle immatricolazioni in luglio e agosto, con un forte aumento per Fca rispettivamente del 17,2 e 38,9%, a settembre - in relazione all'introduzione...