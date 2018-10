Farmaci | lo studio | possibili risparmi fino a 170milioni con il biosimilare ‘jolly’

meteoweb.eu

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Il suo ‘originator’ è la terapia biologica più prescritta al mondo, responsabile di circa la metà della spesa sanitaria europea per ianti-Tnf, e in Italia di una “spesa annua prossima ai 300 milioni di euro”. Per gli esperti l’annuncio dell’arrivo nella Penisola deldi adalimumab sviluppato da Samsung Bioepis, joint venture tra Samsung BioLogics e Biogen, apre anche una riflessione sull’impatto economico che potrebbe generare. Unocondotto dall’università di Tor Vergata, i cui dati sono stati diffusi oggi durante un incontro a Milano, prospetta che l’arrivo deldi questa molecola ‘jolly’ per una lunga lista di malattie infiammatorie croniche di 3 aree – reumatologia, gastroenterologia e dermatologia – “potrebbe portare acomplessivi per il Servizio ...