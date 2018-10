Farmaci | in Italia il biosimilare ‘jolly’ per le malattie infiammatorie croniche

Farmaci : in Italia biosimilare 'jolly' per malattie infiammatorie croniche : Da 40 anni siamo leader nelle biotecnologie ed essere pionieri nella scienza significa anche dedicare le nostre decennali competenze di ricerca e la nostra ampia esperienza e capacità nella ...

Farmaci : Amgen lancia anche in Italia biosimilare adalimumab : Amgen annuncia il lancio in Europa, Italia compresa, di Amgevita*, biosimilare di adalimumab che ha ricevuto l’approvazione dalla Commissione europea per il trattamento negli adulti di gravi malattie infiammatorie croniche tra cui: artrite reumatoide da moderata a severa; artrite psoriasica; spondilite anchilosante attiva grave; malattia di Crohn da moderata a severa e colite ulcerosa da moderata a severa. Amgevita è anche autorizzato per ...