meteoweb.eu

: Farmaci: Amgen lancia anche in Italia biosimilare adalimumab - GoSalute : Farmaci: Amgen lancia anche in Italia biosimilare adalimumab - HealthDeskNews : Sviluppato da @Amgen, è il #biosimilare di uno dei farmaci biologici con il più ampio ventaglio di indicazioni -

(Di mercoledì 17 ottobre 2018)annuncia il lancio in Europa,compresa, di Amgevita*,diche ha ricevuto l’approvazione dalla Commissione europea per il trattamento negli adulti di gravi malattie infiammatorie croniche tra cui: artrite reumatoide da moderata a severa; artrite psoriasica; spondilite anchilosante attiva grave; malattia di Crohn da moderata a severa e colite ulcerosa da moderata a severa. Amgevita èautorizzato per il trattamento delle seguenti patologie infiammatorie pediatriche: malattia di Crohn da moderata a severa (dai 6 anni in poi), psoriasi a placche severa (dai 4 anni in poi), artrite associata a entesite (dai 6 anni in poi) e artrite idiopatica giovanile poliarticolare (dai 2 anni in poi). “Ibiosimilari rappresentano un’opportunità per il clinico – dichiara Luigi Sinigaglia, direttore Struttura complessa di Reumatologia, ...