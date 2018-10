Falsi incidenti stradali | 100 euro per una testimonianza 18 avvocati ai domiciliari a

Falsi incidenti - altri 11 arresti nel Napoletano : in manette anche due finanzieri infedeli : Dalle prime ore del mattino, il gruppo della guardia di finanza di Torre Annunziata sta eseguendo un?ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei confronti degli appartenenti ad...

Falsi incidenti e truffe - arresti Gdf : ANSA, - TORRE ANNUNZIATA , NAPOLI, , 10 OTT - truffe assicurative commesse in serie: gli uomini del Gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata , Napoli, stanno eseguendo un'ordinanza ...

Falsi incidenti a Napoli : coinvolti anche dei giudici : Napoli - La Guardia di Finanza di Torre Annunziata ha arrestato oggi 22 persone accusate a vario titolo di corruzione in atti giudiziari, corruzione semplice e favoreggiamento. Tra gli arrestati figurano anche tre giudici di pace, diversi avvocati e consulenti tecnici coinvolti in contenziosi riguardanti incidenti stradali, risultati in alcune occasioni Falsi. Contestualmente agli arresti, gli uomini delle Fiamme Gialle hanno avviato diverse ...