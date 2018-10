Facebook | fondi appoggiano la proposta di rimuovere Zuckerberg dalla presidenza

Disabili - per la sua autonomia Ketty raccoglie fondi su Facebook. In attesa del Comune : Può una raccolta fondi su Facebook essere l’ultima spiaggia per l’indipendenza di una ragazza sulla sedia a rotelle? A quanto pare sì. Ketty Giansiracusa ha 32 anni, occhi grandi e verdi, lunghi capelli castani e grinta da vendere. Originaria di Noto, in provincia di Siracusa, vive a Roma ormai da 10 anni per motivi di studio, ed è affetta sin dalla nascita da atrofia muscolare spinale, una patologia genetica progressiva fortemente invalidante ...