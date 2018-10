“Fabio non ce l’ha fatta” 17 anni | una vita spezzata in un momento maledetto

caffeinamagazine

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Non cefatta Fabio Perlo, il giovane di 17ferito nella notte in un gravissimo incidente stradale a Paesana, lungo la strada provinciale 26, all’altezza della “curva dei Morena”, poco dopo la mezzanotte.Le condizioni del giovanissimo, originario di Sanfront, erano apparse disperate sin dai primi istanti, quando a soccorrerlo erano giunte in prima battute le ambulanze dell’emergenza sanitaria da Paesana.Il medico sul posto ne aveva disposto il trasferimento in ambulanza sino a Saluzzo, dove nel plesso che ospita la sede Croce verde era atterrato l’elisoccorso decollato dalla base di Corso Marche a Torino.Di qui, il volo – in notturna – sino al Centro traumatologico ortopedico di Torino.Nonostante i tentativi messi in campo dai medici dell’ospedale torinese, Fabio non cefatta. I medici del Cto di Torino hanno predisposto l’inizio del periodo di osservazione, prima ...