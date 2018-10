F1 | la Ferrari punta il dito contro la Mercedes | inviata una lettera di chiarimenti alla

GP Giappone : Ferrari - sul casco di Vettel spunta un samurai. FOTO : Le immagini del casco del pilota Ferrari per il 17esimo GP della stagione a Suzuka: tanto bianco, disegni che richiamano la tradizione Giapponese e un piccolo samurai. Il GP del Giappone è in diretta ...

F1 – Ferrari ribaltata dalla Mercedes - si cercano i motivi del sorpasso : spunta la teoria di un… complotto della FIA : Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, si sarebbe sparsa la voce che la Ferrari sia stata superata dalla Mercedes per colpa di una… decisione della FIA Non c’è dubbio che i rapporti di forza in Formula 1 siano notevolmente mutati da alcune settimane a questa parte, la Ferrari non è più la macchina più veloce in pista come successo nella prima parte di stagione. photo4/Lapresse La Mercedes ha preso il sopravvento, ...

F1 - la Ferrari non lascia nulla al caso a Singapore : ecco le due novità con cui il Cavallino punta a sorprendere la Mercedes : In occasione dell’appuntamento di Singapore, la Ferrari ha montato sulle monoposto di Vettel e Raikkonen due soluzioni riprese dalla McLaren Ultimi sette Gran Premi della stagione, la Ferrari non lascia nulla al caso per ricucire il gap dalla Mercedes e provare a vincere entrambi i titoli mondiali. Photo4 / LaPresse Non sarà facile, la monoposto campione del mondo in carica fa dell’affidabilità uno dei propri punti forti, ma la ...

F1 - nuovo ribaltone in casa Ferrari : spuntano sorprendenti indizi social sulla questione Raikkonen-Leclerc [FOTO] : Si fa strada la voce che la Ferrari potrebbe confermare Kimi Raikkonen per un’altra stagione, rimandando di un anno la promozione di Leclerc: è questo che si evince dal post di un giornalista di Sky Sport Attesa spasmodica, adrenalina che sale e annuncio che continua a non arrivare. La Ferrari continua a prendersi il proprio tempo per quanto riguarda la scelta su chi sarà il compagno di Vettel nel 2019, ormai è sfida a due tra ...

Piazza Affari punta su Ferrari ma resta incerta. Tria vola a Vienna : Milano. Fine settimane incerto per Piazza Affari e le altre Borse europee, alla ricerca di spunti positivi malgrado le preoccupazioni per il contesto internazionale, mentre potrebbero scattare a breve i dazi sui beni cinesi fino a 200 miliardi di dollari minacciati dal presidente americano Trump (va

F1 - la Toro Rosso a caccia del sostituto di Gasly : occhi puntati in casa Ferrari : Il team di Faenza starebbe lavorando al ritorno di Daniil Kvyat, sotto contratto con la Ferrari dall’inizio di questa stagione Comincia a delinearsi piano piano la griglia della prossima stagione di Formula 1, piano piano tutti i team stanno ufficializzando la propria line-up con la McLaren ultima della lista. LaPresse/Photo4 Proprio oggi infatti il team di Woking ha annunciato la promozione di Lando Norris, che affiancherà Carlos ...

F1 - GP Italia 2018 : Ferrari - ora il Mondiale è una chimera. Puntare alle vittorie di tappa e sperare… : Lo si era detto in sede di presentazione. L’appuntamento di Monza, sede del quattordicesimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno, può essere il crocevia della stagione. Guardando ai risultati, ci potrebbe essere la conferma. La vittoria di Lewis Hamilton, la 68esima in carriera e la quinta sul circuito brianzolo, sono un durissimo colpo alle ambizioni mondiali della Ferrari e di Sebastian Vettel, su come infatti la corsa sia ...

F1 – Sulla Ferrari spunta un tributo ai morti del crollo del ponte Morandi - il commovente omaggio sulla livrea : La Ferrari ricorda le vittime del crollo del ponte Morandi a Genova, sulla livrea rossa spunta un omaggio alla città ligure colpita dall’immane tragedia Un ponte con scritto ‘nei nostri cuori’: questo sarà l’omaggio, per commemorare i morti di Genova, presente sulla rossa livrea della Ferrari nel prossimo appuntamento del campionato mondiale di Formula Uno. Dopo la tragedia immane, causata dal crollo del ponte ...