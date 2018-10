Eurocup | Kazan-Torino 92-78

raisport.rai

: EuroCup - La Fiat dura una manciata di minuti, Kazan passeggia e vince 92-78 - basketsutorino : EuroCup - La Fiat dura una manciata di minuti, Kazan passeggia e vince 92-78 -

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) La Fiatinfila la terza sconfitta in altrettante partite diperdendo acontro l'Unics per 92-78. Una partita decisa praticamente dopo i primi 10' chiusi in vantaggio dai russi per ...