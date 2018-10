Eurocup | esordio col botto | la Dinamo batte il Leicester

Basket - Eurocup 2018-2019 : esordio vittorioso per Trento sul Partizan - Brescia KO col Monaco : La giornata delle italiane nell’EuroCup 2018-2019, cominciata con la sconfitta di Torino a Francoforte, termina con sorti alterne per Trento e Brescia. Se la formazione di Maurizio Buscaglia ha superato, in un incontro non facile, il Partizan Belgrado, quella di Andrea Diana non è riuscita a bagnare felicemente l’esordio assoluto in Europa, vedendosi sconfitta dal Monaco. DOLOMITI ENERGIA Trento-Partizan BELGRADO 82-73 Sono circa ...

Eurocup - Torino ko all'esordio. Francoforte vince all'overtime : ROMA - Francoforte rovina la festa dell'esordio europeo di coach Larry Brown. La compagine tedesca ha infatti sconfitto 88-85 la Fiat Torino dopo un tempo supplementare. E dire che la partenza dei ...

Basket - Eurocup 2018-2019 : esordio amaro per la nuova Torino di Larry Brown - Francoforte la sconfigge al supplementare : Debutto europeo amaro per la Fiat Torino, che esce sconfitta dalla Fraport Arena di Francoforte contro gli Skyliners. Il punteggio finale è 88-85, maturato dopo un tempo supplementare in cui l’Auxilium non ha saputo tenere a freno le bocche da fuoco della formazione di casa. Non sono bastati i cinque uomini in doppia cifra della squadra allenata da Larry Brown (con Jamil Wilson miglior realizzatore a quota 19 punti), come neppure il ...