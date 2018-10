Eurobarometro - solo il 44% degli Italiani rimarrebbe in Europa - ma il 65% è a favore dell'Euro - : Per quanto riguarda gli Italiani, aumentano le percentuali per quanto l'immigrazione, percepita come tema chiave dal 71% degli intervistati,, l'economia, 62%, e la disoccupazione giovanile, 59%,. ...

Eurobarometro - gli italiani sono i più "scettici" d'Europa : solo il 44% voterebbe per restare in Ue : In un ipotetico referendum sulla falsariga di quello della Brexit, solo il 44% degli italiani voterebbe per restare nell'Ue. E' il dato peggiore dei 28, dove in media si registra il 66% di "remain", mentre in Gran Bretagna vorrebbero rimanere il 53% dei cittadini.

Eurobarometro - solo il 44% degli italiani vorrebbe restare nell'Ue : L'immigrazione, infatti, risulta al primo posto nell'agenda dei temi prioritari per la prossima campagna elettorale europea, seguita dall'economia e dalla disoccupazione giovanile. Scende al quarto ...

Eurobarometro : 65% degli italiani favorevole all'euro : L'immigrazione è al primo posto in tema di priorità , 50%, , seguita dall'economia , 47%, e dalla disoccupazione giovanile , 47%, , mentre la lotta al terrorismo scende al quarto posto con il 44%.

Italia tempio degli euro-delusi. Il sondaggio Eurobarometro : Il 65% degli Italiani si dichiara favorevole all'euro, ma gli intervistati in Italia sono i meno convinti dei benefici dell'appartenenza all'Unione europea (43%). Nel sondaggio Eurobarometro condotto tra l'8 e il 26 settembre 2018 da Kantar Public in tutti e 28 gli Stati membri, si evidenzia che il 68% degli europei ritiene che il proprio Paese abbia tratto beneficio dall'appartenenza all'Ue e il 61% degli intervistati considera positivamente la ...