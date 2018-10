Euro | la BCE deve tenere tutte le ipotesi aperte

BCE - tensioni guerra commerciale minano crescita zona Euro : I policymaker hanno, tuttavia, riconosciuto che l'economia interna mostra una notevole resilienza , quindi i rischi per la crescita restano "bilanciati". Il consiglio conferma quindi la propria ...

Cos'è Target 2 - il 'cervellone' della Bce che rischia di far saltare l'Euro : ... aveva scritto del 'piano B' per lasciare la moneta unica e anche per questo il presidente Mattarella ha imposto il veto sulla sua nomina come ministro dell'economia. La necessità di un 'piano B' è ...

Olli Rehn - Bce - : nessun contagio dall'Italia nel resto d'Europa : ... ha aggiunto nell'intervista rilasciata a Cnbc , 'se fossi un italiano, la domanda fondamentale sarebbe: come puoi migliorare la capacità produttiva e innovativa dell'economia italiana? C'è un enorme ...

Zona Euro - BCE : "bene economia e inflazione ma aumentano incertezze" : Il vigore di fondo dell'economia seguita a confermare inoltre la convinzione del Board che l'inflazione continuerà stabilmente a convergere verso il livello previsto e che tale convergenza proseguirà ...

Bce : prosegue ripresa Eurozona - fiducia in risalita inflazione : Roma, 27 set., askanews, - Nell'area euro pedura 'un'espansione generalizzata dell'economia' che sta favorendo 'un graduale incremento dell'inflazione'. E il 'vigore di fondo' della crescita, afferma la Bce nel suo bollettino economico, conferma nuovamente 'la convinzione del ...

Bce - Praet : non abbiamo fretta di normalizzare politica monetaria. Euro giù : L'Euro è in calo per la seconda seduta di fila dopo le parole da colomba pronunciate dal chief economist della Bce. L'economista Peter Praet ha detto che la Bce non ha alcuna fretta di normalizzare le ...

Mario Draghi - BCE - : "Inflazione aumenterà nei prossimi mesi". Euro schizza a 1 - 18 contro dollaro : L'inflazione core aumenterà nei prossimi mesi man mano che la restrizione del mercato del lavoro spinge al rialzo i salari'. Così il presidente Bce Mario Draghi all'Europarlamento.

Euro - presentate dalla Bce le nuove banconote da 100 e 200 Euro : In arrivo il 28 maggio le nuove banconote da 100 e 200 euro. Le due completeranno la nuova serie 'europa' e sono a prova di falsario . A presentarle Yves Mersch , componente del Comitato esecutivo ...

La Bce lancia le nuove banconote da 100 e 200 Euro : MILANO - La Banca centrale europea continua il programma di rinnovamento delle banconote nei nostri portafogli: tocca ora ai tagli da 100 e 200 euro, presentati oggi per debuttare nelle tasche dei ...

Bce presenta le nuove banconote da 100 e 200 Euro : In europa, un continente dove la popolazione, soprattutto nei casi di Germania e Italia, è restio al passaggio a un mondo senza contanti , le banconote di taglio 100 euro sono le più utilizzate in ...

La BCE lancia e nuove banconote da 100 e 200 Euro : disponibili da maggio 2019 : I nuovi biglietti saranno alti come quelli da 50 euro. Si completa così la serie europa. Saranno a prova di falsari, grazie a ologrammi e particolari innovazioni tecnologiche. Dovrebbero essere messe in circolazione a partire dal 28 maggio. Va invece in pensione il "pezzo" da 500.Continua a leggere

Bce lancia le nuove banconote da 100 e 200 Euro antifalsari : Nel portafogli dei cittadini europei dal prossimo maggio 2019 entreranno le nuove banconote euro da 100 e 200, presentate nella cerimonia di oggi a Francoforte dalla Bce (banca centrale europea). Arriveranno a completare la nuova serie “europa”, gradualmente introdotta a partire dal 2013. A svelare i due tagli mancanti e ccompletanti quelli già arrivati, da 5, 10, 20 e 50 euro, è stato Yves Mersch, componente del Comitato esecutivo. “Siamo al ...