Eugenie di York | una foto bellissima per dire grazie

E anche il Royal wedding numero 2 ha le sue foto ufficiali. Quattro bellissimi scatti – due più istituzionali e due più informali, con tanto di bacio durante il giro in carrozza – realizzati nella White Drawing Room del castello di Windsor subito dopo la cerimonia. Alex Bramall, che aveva già fotografato la sposa nel 2016 in un servizio per Harper's Bazaar, nella foto più iconica ha messo in posa l'intera Royal family: gli sposi, Eugenie ...

Matrimonio Eugenie di York. Sarah Ferguson infrange il protocollo : Al castello di Windsor è andato in scena il secondo royal wedding dell’anno. La 28enne principessa Eugenie – figlia del principe Andrea e di Sarah Ferguson, nipote della regina Elisabetta e nona in linea di successione al trono britannico – ha detto sì al “borghese” 32enne Jack Brooksbank, manager di un’azienda di liquori, nel secondo Matrimonio reale dell’anno dopo quello di maggio fra Harry e Meghan Markle. --La cerimonia è stata celebrata di ...

Meghan Markle : c’è chi pensa sia incinta per l’outfit che ha indossato al matrimonio di Eugenie di York : O probabilmente è solo un outfit The post Meghan Markle: c’è chi pensa sia incinta per l’outfit che ha indossato al matrimonio di Eugenie di York appeared first on News Mtv Italia.

Eugenie di York - matrimonio davanti a 850 invitati : incantano Meghan - Charlotte e Bocelli : Emozione nella cappella di St George del Castello di Windsor in Inghilterra per il secondo matrimonio reale dell'anno. La 28enne principessa Eugenie - figlia del principe Andrea e di Sarah...

Eugenie di York - sì principesco davanti a 850 invitati : incantano Meghan - Charlotte e Bocelli : Si celebra oggi a Windsor il secondo matrimonio reale dell'anno. Dopo Harry e Meghan, tocca alla principessa Eugenie - figlia del principe Andrea e di Sarah Ferguson, nipote della regina e nona in ...

Ancora una volta, beffardamente, qualsiasi pronostico è stato disilluso. E ogni scommersa è stata persa. Sembrava certo, anzi certissimo, che l'abito con il quale Eugenie di York sarebbe salita all'altare per dire sì al suo Jack Brooksbank sarebbe stato firmato ...

Al matrimonio di Eugenie di York occhi puntati su Kate Middleton e Meghan Markle : ecco come si sono vestite : Ed è arrivato anche il gran giorno della principessa Eugenie di York, che ha detto sì al fidanzato Jack Brooksbank venerdì 12 ottobre 2018 al castello di Windsor. Quello della nipote della regina Elisabetta è il secondo royal wedding dell’anno, anche se ovviamente non può competere con quello di Harry e Meghan, celebrato nello stesso luogo lo scorso 19 maggio. E prima di concentrarci su Kate Middleton e Meghan Markle, che come previsto hanno ...

1. George e Charlotte saranno di nuovo paggetti2. Dove c'è Cara Delevingne, il divertimento è assicurato3. Come si comporterà Meghan da invitata?4. George e Amal Clooney, e questo basta5. Il «nostro» Bocelli6. La Furia Rossa è pronta a tornare in scena7. Il re del rock Robbie Williams8. Il principe Filippo Si torna al castello di Windsor. A cinque mesi dal royal wedding che ha fatto storia, la famiglia reale britannica è pronta ad accogliere un ...