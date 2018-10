Etica delle virtù e psicologia |  un convegno internazionale all' Europea di Roma

AtlEtica - Olimpiadi Giovanili 2018 : Finocchietti e Musci a caccia delle medaglie nella penultima giornata : penultima giornata di gare per l’Atletica leggera alle Olimpiadi Giovanili 2018 in corso di svolgimento a Buenos Aires (Argentina). L’Italia non è ancora riuscita a conquistare delle medaglie e ci vuole provare oggi dove si gioca le migliori carte con Davide Finocchietti impegnato nella gara 2 dei 5000 metri di marcia: il Campione d’Europa di categoria si presenta forte del sesto posto ottenuto nella prova di quattro giorni fa ...

AtlEtica - lascia il d.t. delle giovanili Baldini : "Non ci sono le condizioni per crescere" : Dopo sei anni si chiude l'esperienza di Stefano Baldini come direttore tecnico delle giovanili azzurre

AtlEtica – Campionati Italiani di Società U23 : tutti i risultati delle gare andate in scena a Pavia : Festeggiano il successo l’Atletica Vicentina tra gli uomini e l’Atletica Brescia 1950 Ispa Group al femminile Nei Campionati Italiani di Società under 23, a Pavia, festeggiano il successo l’Atletica Vicentina tra gli uomini e l’Atletica Brescia 1950 Ispa Group al femminile. Quattro punti di vantaggio per i veneti a quota 162 davanti al Cus Parma (158) e alla Studentesca Rieti Milardi (154), vincitrice di entrambi i titoli nella scorsa ...

SEGNALEtica - ILLUMINAZIONE E SCERBATURA : CONSIGLIERI M5S - A RISCHIO STUDENTI PER MANCATI INTERVENTI NEI PRESSI DELLE SCUOLE. AMMINISTRAZIONE ... : "E' stato corretto da parte della giunta comunale sollevare la problematica della sicurezza degli edifici scolastici, ma sarebbe altrettanto opportuno occuparsi della salvaguardia degli alunni nei ...

AtlEtica – IAAF Continental Cup - la squadra delle Americhe trionfa a Ostrava - battuta l’Europa : Al termine di due intense giornate di sfide, con un totale di 262 punti, la squadra delle Americhe precede l’Europa (233) che non riesce nel sorpasso La squadra delle Americhe conquista la IAAF Continental Cup a Ostrava, in Repubblica Ceca. Al termine di due intense giornate di sfide, con un totale di 262 punti, precede l’Europa (233) che non riesce nel sorpasso, inseguito per tutto il secondo pomeriggio di gare, e cede quindi il trofeo ...

AtlEtica - Europei 2018 : tutti gli azzurri in gara domenica 11 agosto. Orari e programma delle gare : Oggi domenica 11 agosto è in programma l’ultima giornata di gare agli Europei 2018 di Atletica leggera, ultimi italiani protagonisti a Berlino per chiudere in bellezza. Si parte in mattinata con le due maratone dove Sara Dossena e Stefano La Rosa possono togliersi delle soddisfazioni importanti senza dimenticarsi di Catherine Bertone ed Eyob Faniel. In serata poi le due 4×100, quella maschile con Filippo Tortu e compagni può togliersi ...

AtlEtica - Europei 2018 : tutti gli azzurri in gara sabato 11 agosto. Orari e programma delle gare : Oggi sabato 11 agosto verranno assegnati ben nove titoli agli Europei 2018 di Atletica leggera e ci sarà tanta Italia in gara sognando di conquistare qualcosa di importante. Le carte migliori vengono riposte nelle 20 km di marcia: Antonella Palmisano ed Eleonora Giorgi hanno tutte le carte in regola per puntare al podio, Massimo Stano e Giorgio Rubino potrebbero essere degli outsider. In serata ci stringiamo poi attorno a Gianmarco Tamberi per ...

AtlEtica - Europei 2018 : Italia in finale con le staffette - le parole delle 4×400. La soddisfazione degli azzurri : Ottima mattinata per l’Italia agli Europei 2018 di Atletica leggera, spiccano soprattutto le prestazioni delle due 4×400 che si sono qualificate in finale. A impressionare sono state soprattutto le ragazze che hanno chiuso con il miglior tempo assoluto e che domani sera andranno a caccia di qualcosa di importante. Le azzurre possono puntare a una medaglia, anche a quella del metallo più prezioso, ma bisognerà ovviamente correre la ...

AtlEtica - Europei 2018 : tutti gli azzurri in gara venerdì 10 agosto. Orari e programma delle gare : Oggi venerdì 10 agosto scenderanno in campo diversi italiani agli Europei 2018 di Atletica leggera. All’Olympia Stadium di Berlino si assegneranno ben nove titoli e gli azzurri cercheranno di essere protagonisti. Le speranze più forti sono riposte in Yadisleidy Pedoros che va a caccia delle medaglie sui 400 metri ostacoli, attenzione ad Alessia Trost che tenterà il tutto per tutto nel salto in alto, Mohad Abdikadar e Joao Bussotti ...

AtlEtica - Europei 2018 : l’Italia ci prova con le staffette - si parte con le batterie delle 4×400 : Venerdì 10 agosto debuttano le staffette agli Europei 2018 di Atletica leggera: si incomincia all’ora di pranzo con le batterie delle 4×400. Prima gli uomini (ore 13.05), poi spazio alle donne (ore 13.40): le prime tre delle due batterie e i due migliori tempi accedono alla finale che assegnerà le medaglie. L’Italia vuole essere grande protagonista con i quartetti che hanno vinto le medaglie d’oro ai Giochi del ...

AtlEtica - Europei 2018 : tutti gli azzurri in gara giovedì 9 agosto. Orari e programma delle gare : Oggi giovedì 9 agosto l’Italia proverà a essere protagonista agli Europei 2018 di Atletica leggera. Riflettori puntati soprattutto su Gianmarco Tamberi nelle qualificazioni dell’alto e su Libania Grenot nelle semifinali dei 400 metri. Da non perdere la finale dei 3000 siepi dove Yohanes Chiappinelli vuole giocarsela fino in fondo. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli Orari di tutte le gare e gli italiani ...

AtlEtica - Europei 2018 : impressiona Desalu - Howe avanza. Bene Chigbolu - solo nulli delle tripliste - Bussotti in finale : Mattinata di qualificazioni e batterie agli Europei 2018 di Atletica leggera che si stanno disputando agli Europei 2018 di Atletica leggera. 200 METRI (BATTERIE, MASCHILE) – Tripletta di azzurri in semifinale. La grande attesa era tutta per Andrew Howe che tornava a gareggiare su questa distanza in una grande manifestazione internazionale dopo addirittura 13 anni. Il vicecampione mondiale di salto in lungo nel 2007 ha corso in scioltezza ...