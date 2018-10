Espulsa la donna islamista che aiutò Maria Giulia Sergio a raggiungere la Siria

ilgiornale

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) La cittadina albanese 44enne Arta "Anila" Kacabuni è statae accompagnata alla frontiera dall"aeroporto romano di Fiumicino con provvedimento del Ministro dell"Interno.La, in Italia dal 2003 e residente a Scansano, in provincia di Grosseto, era stata arrestata nel luglio 2015 durante l"operazione "Martese" che aveva portato all"esecuzione di dieci ordinanze di custodia cautelare con l"accusa di terrorismo per adesione all"Isis.Nei documenti dell"inchiesta si legge che "Anila" condivideva con gli altri indagati la completa adesione ai"principi" dello stato islamico ribadendo con più interlocutori la piena legittimità e doverosità delle azioni di natura terroristica perpetrate dall"Isis, tra cui gli attacchi di Parigi nel novembre del 2015.La Kacabuni è anche accusata di aver contribuito a far arruolare suo nipote, Aldo Kobuzi e la mogliesupportando ...