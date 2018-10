Esplosione a Milano | ridotta la pena in appello a Giuseppe Pellicanò per la strage di via

Milano : Esplosione in una palazzo - tre feriti : Milano, 9 ott. (AdnKronos) - L'esplosione all'interno di una palazzina a Milano ha provocato tre feriti. L'allarme è scattato alla 19.40 per una probabile fuga di gas in uno stabile in via Chiesa Rossa, all'altezza del civico 33. Tre persone risultano ferite, nessuna in modo grave secondo le prime i

Milano - Esplosione in ditta solventi : operaio ferito/ Video ultime notizie “forte boato” - allerta nube tossica : Milano, esplosione in ditta solventi: paura alla Solvet di Marcallo con Casone, ferito un operaio di 38 anni gravemente ustionato. Paura per colonna di fumo nero.(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 18:49:00 GMT)

Milano : Esplosione e incendio in azienda chimica - un ferito : Milano, 3 ott. (AdnKronos) - Un uomo è rimasto ferito nell'esplosione avvenuta in una azienda chimica a Marcallo con Casone, Comune in provincia di Milano. Alle 15, per cause ancora da accertare, vi è verificata l'esplosione, a cui è seguito un incendio. Tredici persone sono rimaste coinvolte e un u