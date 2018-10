Eroi di strada con Ilenia Petracalvina su Rai 2

superguidatv

: Venerdì 19 ottobre dopo tanto tempo torneranno i nostri e i vostri eroi preferiti ... IRONMAN e SPIDERMAN ... Non… - OBallocchi : Venerdì 19 ottobre dopo tanto tempo torneranno i nostri e i vostri eroi preferiti ... IRONMAN e SPIDERMAN ... Non… - EnzoAvitabile : Domani Mercoledì 17 ottobre Enzo Avitabile su Rai 2 h.23:30 - apetrazzuolo : RAI 2 - Parte da Napoli la prima stagione di 'EROI DI STRADA' con Ilenia Petracalvina, con Enzo Avitabile, Antonia… -

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Nuovo programma in arrivo su Rai2. Si tratta di “di” condotto dae trasmesso in seconda serata “di” è il nuovo programma di Rai 2 condotto da. Al centro del programma i piccoli e grandiprotagonisti di quattro puntate che racconteranno le difficoltà incontrate nelle periferie urbane, considerate delle vere e proprie palestre di vita. Non solo, queste realtà possono segnare per il sempre anche il destino di chi le abita, anche se c’è chi riesce ad imprimere una svolta alla propria vita andando via senza però dimenticare le origini.disu Rai due: quando inizia Da mercoledì 17 ottobre alle ore 23.30 andrà in onda su Rai2 “di“, il nuovo programma condotto da. Quattro puntate dove ad essere protagonisti saranno i piccoli e grandiche ...