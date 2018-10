Era la ‘versione grassa’ di Katy Perry Poi la trasformazione | ha perso 45 kg | ecco com’è

caffeinamagazine

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Avete presente? Sì, proprio la cantante californiana oggi 33enne che dieci anni fa circa ha raggiunto il successo mondiale con i due singoli ‘I kissed a girl’ e ‘Hot ‘n cold’. Sì, proprio la popstar con gli occhi azzurri e i capelli neri che ha vinto un’infinità di premi e che si distingue anche per i drastici cambiamenti di look. Beh, la miticaha a che fare con la storia che stiamo per raccontarvi e che vede protagonista una ragazza ‘normale’. Lei si chiama Michelle Ratcliffe, ha 33 anni e viene da Walsall, nel West Mids. Guardandola bene, in effetti è impossibile non accorgersi quanto somigli in modo impressionante alla cantante americana che ha dominato le classifiche con le sue hit. La Ratcliffe ha gli occhi azzurri e profondi, i capelli scuri e la bocca carnosa, proprio come. C’è un solo ...