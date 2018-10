Era da 25 anni che a New York non c’erano sparatorie per un intero weekend

Usa - Guantanamo resterà aperta per altri 25 anni. Donald Trump cancella un’altra decisione di Barack Obama : Donald Trump lo aveva annunciato nel suo discorso sullo stato dell’Unione il 31 gennaio scorso: Guantanamo non chiuderà, come invece aveva promesso e deciso l’es presidente Usa Barack Obama. “In passato abbiamo stupidamente rilasciato centinaia di pericolosi terroristi, solo per ritrovarli poi di nuovo nel campo di battaglia, incluso il leader dell’Isis al-Baghdadi” aveva detto l’inquilino della Casa Bianca. A ...

Bethesda migliorerà costantemente Fallout 76 aggiungendo contenuti per molti anni : La natura online di Fallout 76 è qualcosa di nuovo per i fan della serie e rappresenta una vera sfida per Bethesda Game Studios. La compagnia ha come obiettivo il supporto del prodotto per un certo numero di anni. Bethesda ha parlato in passato di come pensano di supportare Fallout 76 "per sempre", ma mentre "per sempre" è un concetto un po' nebuloso, sembra abbastanza chiaro che il team supporterà il titolo attraverso aggiornamenti, aggiunte di ...

Cuneo - scontro frontale in strada : Fabio muore a 17 anni - i suoi organi aiutEranno gli altri : Il giovane Fabio Perlo è stato vittima di un terribile incidente stradale in provincia di Cuneo. le sue condizioni era apparse subito disperate ai primi soccorritori giunti su luogo dello schianto e si sono ulteriormente aggravate col trascorrere delle ore fino alla morte cerebrale.Continua a leggere

Tutti a scuola a tre anni. E insegnanti pagati secondo il merito. Ecco la riforma libErale di Macron : Andare a scuola a tre anni invece che a sei. Far cominciare tre anni prima l'obbligo scolastico, il lungo percorso che porterà "les éleves", scolari e poi studenti, francesi fino alla prova finale del Bac, l'esame di maturità nazionale voluto da Napoleone per selezionare la nuova classe dirigente attraverso il filtro, didatticamente pesantissimo come si vede in un film divertente e ironico, Prémiere Année, ...

Azerbaigian : FedErazione nazionale imprese - oltre 250 miliardi dollari investiti nel paese negli ultimi 15 anni : Baku, 16 ott 18:05 - , Agenzia Nova, - negli ultimi 15 anni sono stati investiti più di 250 miliardi di dollari nell'economia Azerbaigiana, più del 50 per cento dei quali è... , Res,

Una pallottola nel cuore 3 – Gigi Proietti veste i panni di un cronista di nEra. Puntate e trame. : Terza serie per la fiction Una pallottola nel cuore. Un attempato giornalista alla ricerca della verità. Gigi Proietti nei panni dello storico cronista di nera, torna a percorrere le strade e i vicoli di Roma in cerca di vecchi casi irrisolti, convinto che il tempo aiuti sempre a svelare la verità. Teatro delle indagini di […] L'articolo Una pallottola nel cuore 3 – Gigi Proietti veste i panni di un cronista di nera. Puntate e trame. ...

Cinquant’anni fa due pugni neri libErarono lo sport e gridarono uguaglianza : Non fu solo una foto. Quell’immagine fortissima del 16 ottobre 1968 riassume l’Olimpiade di Città del Messico nel pugno nero, chiuso, di Tommie Smith e John Carlos sul podio, a far conoscere al mondo la discriminazione razziale sempre presente nei democratici Unites States of America. Agonisticamente parlando, complici l’altura, l’avvento del tartan sulle piste d’atletica e lo spirito di quegli anni di ...

Tasse - quello che non ci dicono sulla manovra : di quanto crescEranno in tre anni : La coperta è corta e il governo, per finanziaria 'la manovra del popolo', sarà costretto ad aumentare le Tasse. Come sottolinea il Tempo, la tendenza del peso fiscale per il trienno 2019/2021 ...

Calcutta canta Gianni Morandi da Fiorello : Fatti Mandare Dalla Mamma su Paracetamolo a Il Rosario della SEra (audio) : Calcutta canta Gianni Morandi, ospite de Il Rosario della Sera, il programma che Fiorello conduce su Radio Deejay dalle ore 19.00 alle ore 20.00, tutte le sere. La nuova edizione de Il Rosario della Sera ha preso il via con Calcutta. Ospite di Fiorello, l'artista è stato invitato a cantare un celebre brano di Gianni Morandi in una versione completamente inedita. Il testo è stato adattato alla musica di Paracetamolo, il brano di Calcutta ...

Chi Era Paul Allen - il cofondatore di Microsoft morto a 65 anni : (Foto: only media use / David Patton / Vulcan) Il destino nel passato. Così andrebbe ricordato Paul Allen, cofondatore di Microsoft assieme al più noto Bill Gates. Allen ha tenuto testa a un linfoma non Hodgkin per più di 35 anni, tumore che non gli ha dato modo di restare ancorato all’azienda con continuità, dovendosene allontanare per curarsi, ed è deceduto il 15 ottobre. Nonostante le difficoltà, ha guidato l’azienda di Redmond per un ...

