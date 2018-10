Eni | Di Maio | “Sulla vicenda Congo ho chiesto chiarimenti Il governo non fa sconti”

DomEnica Live - Luigi Di Maio a Barbara D'Urso : 'Qui da te posso parlare' : Attacca la stampa Luigi Di Maio ed elogia Barbara D'Urso. Ospite di Domenica Live su Canale 5 il vicepremier grillino ha esordito con una ruffianata: "Preferisco venire qui per dire cose che altrove è difficile raccontare". In studio, nel programma della tv ammiraglia di Silvio Berlusconi, ha parlato del Movimento 5 Stelle, di quanto sia unito: "Beppe Grillo è stato ed è come un padre per me. È il garante. Ci vedremo Domenica al Circo Massimo: ...

Lodi - figli di gEnitori stranieri esclusi da mensa e scuolabus/ Di Maio su Fb : 'Bambini non si toccano' : Lodi, bambini stranieri esclusi dalla mensa: niente scuolabus e pranzo con i compagni italiani. A meno di portare una documentazione che attesta la po

Lodi - figli di gEnitori stranieri esclusi da mensa e scuolabus/ Di Maio su Fb : "Bambini non si toccano" : Lodi, bambini stranieri esclusi dalla mensa: niente scuolabus e pranzo con i compagni italiani. A meno di portare una documentazione che attesta la povertà, che a quanto pare non va mai bene

Di Maio : “I giornali non facciano le vittime. Sanno bEnissimo che non ho poteri per chiuderli” : Di Maio insiste e rincara la polemica contro i giornalisti di Repubblica e del Gruppo Gedi: “Non fate le vittime”. Si arricchisce di una nuova puntata la polemica tra il ministro dello Sviluppo e vicepremier e la stampa. Ieri Di Maio era partito all’attacco del gruppo, che ha di recente annunciato un piano di ristrutturazione con pesanti tagli, attribuendone la crisi alle fake news contro il governo giallo-verde: “Gli ...

LIVE Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 in DIRETTA : domEnica 7 ottobre. Valanzano e Maiorca in finale nel pattinaggio - Ceccon avanti nel nuoto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018, oggi domenica 7 ottobre incominciano le gare a Buenos Aires (Argentina). Prima giornata che prevede subito l’assegnazione di diverse medaglie e ci sarà tanta Italia impegnata in gara: spiccano soprattutto Giorgia Villa che incomincerà la sua avventura al corpo libero, Thomas Ceccon e Anna Pirovano nel nuoto, Laura Rogora nell’arrampicata sportiva. Gli azzurri ...

Di Maio : «Reddito cittadinanza solo per bEni essenziali». Slitta il vertice Il video : Il vicepremier: «Vogliamo iniettare nell’economia italiani 10 miliardi». Il ministro Tria: «Nei prossimi tre anni 15 miliardi di investimenti pubblici». Slitta il vertice sulla manovra

Manovra - Di Maio : “Stiamo da 4 mesi e vEniamo trattati come incompetenti appestati”. Battibecco con Merlino : “Manovra? Vedrete che potremo ripagare il debito. C’è un pregiudizio di base contro di noi, siamo arrivati da 4 mesi e siamo trattati come incompetenti appestati. Quelli di prima hanno fatto le macerie e venivano trattati come statisti. Noi abbiamo tanto da imparare, ma non da quelli di prima”. Sono le parole pronunciate a Dimartedì (La7) dal vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, che si dichiara sicuro del miglioramento dello spread ...

L'Upb smentisce Di Maio sui negozi aperti la domEnica : "La liberalizzazione ha prodotto più occupazione" : La liberalizzazione degli orari commerciali in Italia ha avuto, secondo le stime dell'Ufficio parlamentare di bilancio,"un effetto espansivo sull'occupazione, più forte rispetto a quello medio associato alle riforme in altri paesi, come Francia, Germania e Finlandia". Il presidente delL'Upb, Giuseppe Pisauro, in un'audizione alla Commissione attività produttive della Camera sulle proposte di legge sugli orari di apertura ha ...

Mattarella "Bilancio sia in equilibrio"/ Salvini e Di Maio serEni - ma il presidente potrebbe bloccare tutto : Manovra, Mattarella “La costituzione impone equilibrio di bilancio”. Ultime notizie, il monito del presidente della repubblica dopo la nota di aggiornamento del Def(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 08:21:00 GMT)

Decreto Genova allo studio. Di Maio assicura : "PiEni poteri a commissario" : Sono già trascorsi 40 giorni dal crollo del Ponte Morandi a Genova e, nonostante l'urgenza assicurata da subito dal Governo, ancora non si vede il famoso Decreto Genova che dovrebbe portare alla ...

Di Maio - stilettate a Berlusconi : 'Il nostro programma gli fa vEnire un coccolone' : Luigi di Maio e il Movimento Cinque Stelle, prima di allearsi con la Lega o eventualmente il Pd, avevano posto due condizioni: "Mai con Berlusconi e con Renzi". Parole che devano l'idea di quanto alta potesse essere l'acredine da parte del partito pentastellato nei confronti di due figure viste, da sempre, come il fumo negli occhi dai grillini. L'arrivo al Governo del M5S non ha spostato di una virgola il pensiero e, nelle ultime ore, la ...

Chiusure domEnicali - Forza Italia : Di Maio surreale - da noi Ddl per libertà d'impresa : Di Maio vorrebbe tornare indietro di quasi dieci anni: regolamentare e imporre Chiusure alle attività commerciali proprio nel momento in cui l'economia Italiana deve essere rilanciata». Lo ha detto ...