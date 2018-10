Emma Muscat e la sua storia con Biondo | “È difficile trovare tempo per noi”

Biondo in ospedale con Emma Muscat dopo la Partita del Cuore : Biondo in ospedale dopo la Partita del Cuore di sabato 13 ottobre. Il trapper è apparso sulla sedia a rotelle, spinto da Emma Muscat, nelle sue Instagram Stories condivise dopo la Partita con i fan che lo seguono sui social. Nulla di grave né di preoccupante per Biondo che appare solo con una fasciatura alla gamba mentre lascia ai fan un buon proposito: da ora in avanti, con la Nazionale cantanti, solo partite di basket. La Partita del ...

Biondo e Emma Muscat di Amici - l’amore risuona a Parigi : Forse si sono ispirati da un’altra celebre coppia della canzone, perché come Biondo e Emma Muscat, anche Beyoncé e Jay-Z hanno usato Parigi come cassa di risonanza per gridare al mondo il loro amore, per metterlo in scena ed esaltarlo, come hanno fatto con il clip di Apeshit, guadagnando montagne di followers. Per il rapper di Amici e la sua fidanzata è stato l’avverarsi di un sogno romantico, sparato su Instagram e condito di frasi carine ...

Emma Muscat al rapper Biondo : 'Ti amo' : Si sono conosciuti nella scuola di Amici e da allora non si sono più lasciati. Loro sono Emma Muscat e il rapper Biondo. Emma, è entrata nella scuola vincendo la sfida contro la cantante Adjuas ed è riuscita con la sua voce ad arrivare in semifinale. Proprio durante il percorso [VIDEO] nella scuola Emma e Biondo si sono innamorati. Tra di loro è nata una bellissima storia d'amore che procede a gonfie vele anche fuori. Molto carini e simpatici, ...

Emma Muscat e Biondo ancora insieme: il bacio a Parigi e la dedica di lei Biondo ed Emma Muscat si sono conosciuti all'interno della scuola di Amici di Maria De Filippi. Qui, nel talent show di Canale 5, è nata una storia d'amore tra i due che prosegue a gonfie vele anche al di fuori